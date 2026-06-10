ราคาน้ำมันทรงตัว ขณะที่ตลาดจับตา CPI และการ IPO ของ SpaceX

- ราคาน้ำมันทรงตัว ท่ามกลางความตึงเครียดที่กลับมาปะทุในตะวันออกกลาง
- เทรด AI เริ่มถูกจับตามากขึ้น
- ทำไมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้นจึงกดดันหุ้นกลุ่ม AI
- ความผันผวนของตลาดหุ้นจะกระทบการ IPO ของ SpaceX หรือไม่?
- CPI มีโอกาสออกมาต่ำกว่าคาดหรือไม่?
- ราคาน้ำมันทรงตัว ท่ามกลางความตึงเครียดที่กลับมาปะทุในตะวันออกกลาง
- เทรด AI เริ่มถูกจับตามากขึ้น
- ทำไมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้นจึงกดดันหุ้นกลุ่ม AI
- ความผันผวนของตลาดหุ้นจะกระทบการ IPO ของ SpaceX หรือไม่?
- CPI มีโอกาสออกมาต่ำกว่าคาดหรือไม่?
ตลาดในวันพุธยังคงเคลื่อนไหวแบบ “ไร้ทิศทางชัดเจน” แม้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งจากการปะทะระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ราคาน้ำมันกลับไม่ตอบสนองด้วยการพุ่งขึ้นแรงอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังคงทรงตัวต่ำกว่า 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะ “ไม่ตื่นตระหนก” ทั้งที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่คลี่คลาย
ในขณะนี้ ตลาดน้ำมันกำลัง “เทรดบนความหวัง” มากกว่าความกลัว — ความหวังว่าอาจมีทางออกทางการทูต และความคาดหวังว่าอุปทานยังคงไหลเข้าสู่ตลาดได้ต่อเนื่อง
แม้อิหร่านยังคงกดดันเส้นทางขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ แต่ข้อมูลภาคสนามกลับชี้ว่า น้ำมันจากตะวันออกกลางยังคงถูกส่งออกอย่างต่อเนื่อง ทั้งผ่านช่องแคบและเส้นทางทางเลือกอื่น ๆ โดยมีสัญญาณว่า “ปริมาณจริง” อาจมากกว่าตัวเลขทางการ เนื่องจากเรือบางส่วนปิดระบบติดตามระหว่างผ่านพื้นที่เสี่ยง
ขณะเดียวกัน สต็อกน้ำมันบนบกในภูมิภาคที่ลดลง ยังบอกเราว่าอุปทานไม่ได้หยุดชะงักอย่างที่ตลาดกังวล โดยเฉพาะกรณีของ ADNOC ที่เตรียมขายน้ำมันถึง 14 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์นี้ และมีแผนเปิดประมูลรอบใหม่ตามมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งหมดนี้กำลังอธิบาย “ปริศนาสำคัญ” ว่าทำไมราคาน้ำมันถึงยังไม่ระเบิดขึ้น แม้ความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซียจะร้อนแรงขึ้นก็ตาม
ฝั่งตลาดหุ้นเทคโนโลยีกลับอยู่ในโหมด “แรงสั่นสะเทือนต่อเนื่อง”
- วันอังคารที่ผ่านมาเกิดแรงขายรอบใหม่ในกลุ่ม AI หุ้นอย่าง Marvell ซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนจาก Jensen Huang นำการปรับตัวลง ก่อนจะตามมาด้วยชื่อใหญ่ เช่น Qualcomm, Arm และ Apple โดยบางตัวร่วงหนักถึง 8%
- นี่สะท้อนชัดเจนว่า “การล้างพอร์ต AI trade” อาจยังไม่จบง่าย ๆ
- Apple เองก็ไม่สามารถสร้างความตื่นเต้นจาก Siri AI เวอร์ชันใหม่ได้มากนัก แม้จะเพิ่มความสามารถด้านการเชื่อมอีเมล ปฏิทิน และงานช่วยจัดการชีวิตประจำวัน แต่ตลาดมองว่า “ใช้งานได้จริง แต่ไม่เปลี่ยนเกม”
- ขณะที่ OpenAI เดินหน้าเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างเต็มตัว ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อ Apple ในสนาม AI ที่แข่งขันดุเดือดอยู่แล้ว ส่งผลให้หุ้น Apple ปรับตัวลงราว 3%
สิ่งที่ตลาดกำลังจับตาต่อจากนี้ คือ “ความเชื่อมั่นใน AI trade” ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลงบกำไรในเดือนสิงหาคม
ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ยังส่งสัญญาณอ่อนตัว:
- Nasdaq -0.8%
- S&P 500 -0.5%
แต่ในอีกมุมหนึ่ง ตลาดยุโรปกลับเริ่มได้เปรียบจากโครงสร้าง AI ที่เล็กกว่า โดยสัดส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ใน S&P 500 สูงถึง ~50% ขณะที่ยุโรปมีเพียง ~15% ทำให้ช่วง “AI volatility” นี้ ยุโรปอาจ outperform ได้มากกว่า
แรงกดดันสำคัญของ AI trade ในตอนนี้ ไม่ได้มีแค่ “มูลค่าที่แพงเกินไป” แต่ยังมีอีกตัวแปรใหญ่คือ “บอนด์ยีลด์ที่กำลังไต่ระดับขึ้น”
เมื่อผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น ต้นทุนการลงทุน (capex) ก็สูงขึ้นตาม และยิ่งไปกว่านั้น หาก Fed มีแนวโน้มกลับมาขึ้นดอกเบี้ยในปลายปี สภาพแวดล้อมจะยิ่งไม่เป็นมิตรกับหุ้นเติบโตระยะยาว
สิ่งที่น่าตกใจคือ แม้หุ้น AI ระดับโลกอย่าง Nvidia จะเติบโตมหาศาล แต่ forward earnings yield อยู่ที่ราว 3.6% ขณะที่พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีให้ผลตอบแทนสูงถึง 4.57%
พูดง่าย ๆ คือ “สินทรัพย์เสี่ยงกำลังให้ผลตอบแทนน้อยกว่าพันธบัตรไร้ความเสี่ยง” — และนี่คือเหตุผลที่ตลาดเริ่มไม่ให้อภัยกับ valuation อีกต่อไป
วันนี้ ตลาดยังจับตาอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญ:
US CPI
คาดการณ์อยู่ที่ 4.2% (เพิ่มจาก 3.8%) และนี่คือ “ตัวเลขที่สามารถเขย่าตลาดได้ทั้งระบบ”
- ถ้า CPI ต่ำกว่าคาด → หุ้นเทคมีโอกาสรีบาวด์ + บอนด์ยีลด์ลดลง
- ถ้า CPI สูงกว่าคาด → แรงขายอาจกลับมาในทั้งหุ้นและพันธบัตร
โดยเฉพาะตัวเลขรายเดือน (MoM) จะเป็นตัวแปรสำคัญ เพราะราคาน้ำมันที่ปรับลงเกือบ 10% อาจเริ่มส่งผลในข้อมูลรอบนี้
📊 Chart 1: ราคาน้ำมันยังคง “นิ่งผิดปกติ” ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
ที่มา: XTB
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📌 สรุปตลาดเช้า | 10.06.2026
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