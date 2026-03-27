⚓ อิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมัน 10 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซ - คำอธิบาย “ของขวัญ” ปริศนาที่ส่งถึงทรัมป์

อิหร่านได้อนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมัน 10 ลำผ่านช่องแคบยุทธศาสตร์ฮอร์มุซได้อย่างเสรี ซึ่งนี่คือ “ของขวัญที่มีมูลค่าสูงอย่างยิ่ง” ที่ Donald Trump เคยกล่าวถึงอย่างคลุมเครือเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในจำนวนดังกล่าว มี 8 ลำที่ผ่านไปก่อนหน้านี้ และอีก 2 ลำตามมาภายหลัง รวมถึงเรือบางลำที่ชักธงปากีสถาน
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกมองว่า Tehran ต้องการส่งสัญญาณว่าให้ความสำคัญกับการเจรจา และพร้อมจะยุติความขัดแย้ง
ทั้งนี้ ช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการค้าพลังงานโลก โดยประมาณ 1 ใน 5 ของอุปทานน้ำมันโลกต้องผ่านเส้นทางนี้ ดังนั้น สัญญาณการคลี่คลายความตึงเครียดจากอิหร่านอาจช่วยลด “risk premium” ที่สะท้อนอยู่ในราคาน้ำมัน WTI และ Brent ได้อย่างมีนัยสำคัญ หากการเคลื่อนไหวนี้นำไปสู่การเปิดการส่งออกน้ำมันอิหร่านในวงกว้างมากขึ้น ตลาดโลกอาจสามารถดูดซับอุปทานเพิ่มเติมได้มากกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเมื่อรวมกับการใช้คลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ อาจช่วยกดดันราคาพลังงานและบรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อต่อผู้บริโภคชาวอเมริกันได้จริง
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้นในวันนี้ โดยกลับไปยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง
Source: xStation
