  
18:13 · 28 พฤษภาคม 2026

Silver ร่วง 1.5% 🚩 Bank of America มองเห็นโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นมา

ราคาเงิน (Silver) ปรับตัวลดลง 1.5% ในวันนี้ และยังคงต่อเนื่องจากแรงขายที่รุนแรงในช่วงหลายวันก่อนหน้า ขณะเดียวกัน Bank of America (BofA) ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเงิน และยังเห็นโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปแตะระดับ 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในไตรมาส 4 ปี 2026 อย่างไรก็ตาม ธนาคารเตือนว่าการปรับขึ้นดังกล่าวมีแนวโน้มเป็นเพียงระยะสั้นมากกว่าจะยั่งยืน

ตามการวิเคราะห์ของ BofA แรงขับเคลื่อนขาขึ้นของเงินในปัจจุบันมาจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และสภาพคล่องที่จำกัดในตลาดเงินกายภาพ

ประเด็นสำคัญ

  • อย่างไรก็ตาม ธนาคารมองว่าพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมของเงินเริ่มอ่อนตัวลง โดยระดับราคาที่สูงขึ้นกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ผลิต ซึ่งเริ่มมองหาวิธีลดการใช้เงินหรือหาวัสดุทดแทนที่มีต้นทุนต่ำกว่า
  • ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดอยู่ในภาคพลังงานแสงอาทิตย์ (photovoltaic) ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของความต้องการเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดย BofA ระบุว่าอุปสงค์จากภาคนี้อาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในปี 2025
  • ธนาคารยังชี้ว่าการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในจีนที่ชะลอตัว และการลดลงของการติดตั้งโซลาร์ใหม่ในปี 2026 อาจจำกัดการเติบโตของอุปสงค์เงินในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติม
  • ราคาที่สูงของเงินกำลังกดดันอัตรากำไรของผู้ผลิตแผงโซลาร์อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดกระบวนการ “thrifting” หรือการลดปริมาณการใช้เงินในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากขึ้น
  • BofA ประเมินว่าการขาดดุลของตลาดเงินโลกอาจลดลงมากถึง 90% ในปีนี้ ซึ่งทำให้ตลาดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเข้าสู่ภาวะอุปทานส่วนเกิน แม้จะมีแรงขายจากนักลงทุนเพียงเล็กน้อย
  • ธนาคารคาดว่าในไตรมาสถัดไป เงินจะเริ่มเคลื่อนไหวในลักษณะคล้ายสินทรัพย์ปลอดภัย (precious metal) มากกว่าสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งหมายถึงการพึ่งพากระแสเงินทุน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และความคาดหวังต่อนโยบายการเงินมากขึ้น
  • แม้จะมีมุมมองระมัดระวังมากขึ้น BofA ย้ำว่าอุปสงค์เงินไม่น่าจะทรุดตัวลงรุนแรง เนื่องจากโลหะเงินยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทั่วโลก
  • ความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่กับอิหร่านยังคงสนับสนุนการลงทุนในพลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมัน ซึ่งช่วยหนุนอุปสงค์เงินในระยะยาวทางอ้อม
  • ธนาคารยังเตือนว่าราคาเงินอาจยังคงมีความผันผวนสูง โดยก่อนหน้านี้ในปีนี้ ราคาเงินเคยพุ่งขึ้นเกือบ 120 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากการแข่งขันแย่งซื้อระหว่างนักลงทุนและผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
  • อีกหนึ่งความเสี่ยงสำคัญคือการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก เนื่องจากทั้งแคนาดาและเม็กซิโกเป็นผู้ส่งออกเงินรายใหญ่ไปยังสหรัฐฯ ดังนั้นภาษีหรือความขัดแย้งทางการค้าอาจทำให้ซัพพลายตึงตัวขึ้นอีกครั้ง
  • BofA ยังระบุว่า แม้ราคาจะอยู่ในระดับสูง แต่การถือครอง ETF เงินที่หนุนด้วยสินทรัพย์จริงยังคงลดลง ขณะที่ข้อมูล CFTC แสดงให้เห็นว่านักเก็งกำไรยังมีความสนใจจำกัดในการเพิ่มสถานะ Long อย่างมีนัยสำคัญ
  • ตลาดเงินในปัจจุบันยังคงอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นและกระแสเงินทุน ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดทั้งการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงและการปรับฐานอย่างหนักในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

Source: xStation5

