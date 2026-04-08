ราคาน้ำมันร่วง 10% 📉

ราคาน้ำมันร่วงอย่างหนัก หลังสหรัฐฯ ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านในนาทีสุดท้าย และผ่านการไกล่เกลี่ยโดยปากีสถาน ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว 2 สัปดาห์กับเตหะราน
- ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (OIL) ลดลงมากกว่า 10% มาอยู่แถว ๆ 94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ว่าในช่วงเปิดตลาดจะลงไปต่ำกว่านั้นอีก ใกล้ระดับ 91 ดอลลาร์
- การเดินเรือบางส่วนผ่านช่องแคบฮอร์มุซเริ่มกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาด้านอุปทานในระยะสั้น และเปิดโอกาสให้ยุโรปและเอเชียสามารถฟื้นระดับสินค้าคงคลังบางส่วนได้
- โดนัลด์ ทรัมป์ระบุว่าสหรัฐฯ ได้ตกลงบางส่วนในแผนสันติภาพ 10 ข้อของอิหร่านไปแล้วตั้งแต่ช่วงการเจรจารอบก่อนหน้า ก่อนปฏิบัติการโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐฯ และอิสราเอล เขายังกล่าวว่าเป้าหมายทางทหารของปฏิบัติการครั้งนี้ได้บรรลุแล้ว และกรอบข้อตกลงที่เสนออาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นของข้อตกลงที่ใหญ่กว่าในอนาคต
- อย่างไรก็ตาม งานซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียมีแนวโน้มจะยังไม่เริ่มจนกว่าจะมีข้อตกลงสันติภาพถาวร ไม่ใช่เพียงการหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้น
- ตามข้อมูลจาก Rystad Energy การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในภูมิภาคอาจใช้เวลาหลายปี และมีต้นทุนสูงกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์
- หากสามารถบรรลุข้อตกลงครอบคลุมได้จริง ราคาน้ำมันอาจถูกกดดันลงไปใกล้ระดับก่อนเกิดความขัดแย้งที่ราว 71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนสูง
- ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า ตลาดมีแนวโน้มจะยังอยู่ในภาวะ “ค้างคา” ระหว่างความเสี่ยงของการปะทะรอบใหม่ ซึ่งอาจดันราคาพุ่งขึ้นอีกครั้ง กับความเป็นไปได้ของการปรับตัวลงลึกกว่าเดิม
- แม้ในกรณีที่สถานการณ์สงบ การซ่อมแซมความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานการกลั่นน้ำมันก็อาจใช้เวลาอีกหลายเดือน และการฟื้นตัวเต็มรูปแบบอาจยืดเยื้อยิ่งกว่านั้น
- ตลาดจะจับตาสัญญาณจากคณะผู้แทนสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยเฉพาะ “เส้นแดง” สำคัญ เช่น การเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ซึ่งเตหะรานยืนยันจะดำเนินการต่อเพื่อวัตถุประสงค์พลเรือน และประเด็นการควบคุมการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
- ค่าธรรมเนียมที่อาจอยู่ราว 2 ล้านดอลลาร์ต่อเรือบรรทุกน้ำมันหนึ่งลำ สามารถสร้างรายได้ถึง 40,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับอิหร่าน ซึ่งเมื่อรวมกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร จะช่วยเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจของอิหร่านในภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นสถานการณ์ที่วอชิงตันและพันธมิตรอาจไม่ยอมรับง่าย ๆ
โดยมีเรือประมาณ 20,000 ลำเดินทางผ่านช่องแคบนี้ในแต่ละปี
