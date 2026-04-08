16:04 · 8 เมษายน 2026

ราคาน้ำมันร่วง 10% 📉

ราคาน้ำมันร่วงอย่างหนัก หลังสหรัฐฯ ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านในนาทีสุดท้าย และผ่านการไกล่เกลี่ยโดยปากีสถาน ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว 2 สัปดาห์กับเตหะราน

  • ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (OIL) ลดลงมากกว่า 10% มาอยู่แถว ๆ 94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ว่าในช่วงเปิดตลาดจะลงไปต่ำกว่านั้นอีก ใกล้ระดับ 91 ดอลลาร์
  • การเดินเรือบางส่วนผ่านช่องแคบฮอร์มุซเริ่มกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาด้านอุปทานในระยะสั้น และเปิดโอกาสให้ยุโรปและเอเชียสามารถฟื้นระดับสินค้าคงคลังบางส่วนได้
  • โดนัลด์ ทรัมป์ระบุว่าสหรัฐฯ ได้ตกลงบางส่วนในแผนสันติภาพ 10 ข้อของอิหร่านไปแล้วตั้งแต่ช่วงการเจรจารอบก่อนหน้า ก่อนปฏิบัติการโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐฯ และอิสราเอล เขายังกล่าวว่าเป้าหมายทางทหารของปฏิบัติการครั้งนี้ได้บรรลุแล้ว และกรอบข้อตกลงที่เสนออาจใช้เป็นจุดเริ่มต้นของข้อตกลงที่ใหญ่กว่าในอนาคต
  • อย่างไรก็ตาม งานซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียมีแนวโน้มจะยังไม่เริ่มจนกว่าจะมีข้อตกลงสันติภาพถาวร ไม่ใช่เพียงการหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้น
  • ตามข้อมูลจาก Rystad Energy การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในภูมิภาคอาจใช้เวลาหลายปี และมีต้นทุนสูงกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์
  • หากสามารถบรรลุข้อตกลงครอบคลุมได้จริง ราคาน้ำมันอาจถูกกดดันลงไปใกล้ระดับก่อนเกิดความขัดแย้งที่ราว 71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนสูง
  • ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า ตลาดมีแนวโน้มจะยังอยู่ในภาวะ “ค้างคา” ระหว่างความเสี่ยงของการปะทะรอบใหม่ ซึ่งอาจดันราคาพุ่งขึ้นอีกครั้ง กับความเป็นไปได้ของการปรับตัวลงลึกกว่าเดิม
  • แม้ในกรณีที่สถานการณ์สงบ การซ่อมแซมความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานการกลั่นน้ำมันก็อาจใช้เวลาอีกหลายเดือน และการฟื้นตัวเต็มรูปแบบอาจยืดเยื้อยิ่งกว่านั้น
  • ตลาดจะจับตาสัญญาณจากคณะผู้แทนสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยเฉพาะ “เส้นแดง” สำคัญ เช่น การเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ซึ่งเตหะรานยืนยันจะดำเนินการต่อเพื่อวัตถุประสงค์พลเรือน และประเด็นการควบคุมการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
  • ค่าธรรมเนียมที่อาจอยู่ราว 2 ล้านดอลลาร์ต่อเรือบรรทุกน้ำมันหนึ่งลำ สามารถสร้างรายได้ถึง 40,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับอิหร่าน ซึ่งเมื่อรวมกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร จะช่วยเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจของอิหร่านในภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นสถานการณ์ที่วอชิงตันและพันธมิตรอาจไม่ยอมรับง่าย ๆ

โดยมีเรือประมาณ 20,000 ลำเดินทางผ่านช่องแคบนี้ในแต่ละปี

8 เมษายน 2026, 17:07

