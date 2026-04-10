08:53 · 10 เมษายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 10 เม.ย.

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (US Equities)

หลังจากเปิดตลาดวอลล์สตรีทด้วยความผันผวนในช่วงเช้า ซึ่งได้รับแรงกดดันจากรายงานการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลาง ดัชนีหลักสามารถฟื้นตัวและปิดในแดนบวกอย่างแข็งแกร่ง:

  • S&P 500 ปรับขึ้นประมาณ 0.7%
  • Nasdaq เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.8%
  • Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.6%

ดัชนี VIX ลดลงมากกว่า 5% และหลุดระดับจิตวิทยา 20 จุดเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือน สะท้อนความกังวลของนักลงทุนที่ลดลง

เศรษฐกิจสหรัฐฯ (เศรษฐกิจ & พันธบัตร)

เงินเฟ้อที่วัดโดยดัชนี PCE เพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% MoM ในเดือนกุมภาพันธ์ สอดคล้องกับคาดการณ์ของตลาดและใกล้เคียงกับตัวเลขก่อนหน้า

เมื่อเทียบรายปี PCE อยู่ที่ระดับประมาณ 2.8–3.0% ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed

ด้าน GDP ไตรมาส 4 ปี 2025 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตเพียงประมาณ 0.5% YoY หลังการปรับทบทวนตัวเลข ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดอย่างมีนัยสำคัญ

ตะวันออกกลาง (ภูมิรัฐศาสตร์)

ความตึงเครียดยังคงอยู่ในระดับสูง:

  • อิหร่านกล่าวหาอิสราเอลว่ายังคงโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอน และขู่ว่าจะถอนตัวจากข้อตกลงหยุดยิง
  • ฝั่งสหรัฐฯ และอิสราเอลระบุว่าการกระทำของอิสราเอลไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงอย่างเป็นทางการ จึงไม่ถือเป็นการละเมิด

ทำให้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงและความเสี่ยงการยกระดับความขัดแย้งยังอยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม เบนจามิน เนทันยาฮูประกาศเริ่มการเจรจาสันติภาพโดยตรงกับเลบานอน โดยมุ่งเน้นประเด็นกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และความมั่นคงชายแดน

ตลาดยุโรป

ตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวผสมผสาน:

  • DAX ลดลงมากกว่า 1.3%
  • CAC 40 ลดลง 0.2%
  • IBEX 35 ลดลงเล็กน้อย
  • FTSE ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย

ตลาดน้ำมัน

ราคาน้ำมันเริ่มทรงตัวมากขึ้น:

  • Brent อยู่ราว 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
  • WTI เคลื่อนไหวใกล้ระดับเดียวกัน

สะท้อนภาวะเสถียรภาพหลังความผันผวนก่อนหน้า

ตลาดโลหะมีค่า

ฟื้นตัวชัดเจน:

  • ทองคำเพิ่มขึ้นเกือบ 1% ทะลุ 4,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
  • เงิน (Silver) เพิ่มขึ้น 1.6% อยู่เหนือ 76 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ตลาดคริปโต

ภาพรวมผสม:

  • Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ทะลุ 72,000 ดอลลาร์
  • Ethereum ลดลง 0.6% อยู่บริเวณ 2,200 ดอลลาร์

เทคโนโลยีและบริษัท

Amazon ประกาศลงทุนประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์ในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ในรัฐมิสซิสซิปปี เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และ AI และเสริมความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ระดับโลก

