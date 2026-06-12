ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงแรงต่อเนื่อง -3% จากรายละเอียดของข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้น

สำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่าน Mehr (อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้คณะเจรจา) ซึ่งถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกโดย Bloomberg ระบุถึงประเด็นสำคัญหลายข้อของร่างข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นกับอิหร่าน
สมมติฐานหลักของร่างข้อตกลง
- ช่องแคบฮอร์มุซ: จะถูกเปิดกลับให้การขนส่งทางเรือภายใน 30 วัน
- การถอนทหารสหรัฐฯ: สหรัฐฯ จะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่รอบอิหร่าน และยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล
- มาตรการคว่ำบาตร: สหรัฐฯ จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่าน และปลดล็อกสินทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศ
- ประเด็นการเจรจา: การเจรจาเพิ่มเติมจะมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นนิวเคลียร์และเศรษฐกิจ โดย “โครงการขีปนาวุธ” ของอิหร่านถูกตัดออกจากวาระการเจรจาโดยสิ้นเชิง
ทั้งนี้ ควรเน้นว่าเอกสารดังกล่าวยังเป็นเพียง “ร่าง” ที่ยังไม่ได้ข้อสรุป และต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งสองฝ่าย (นักวิเคราะห์ยังคงสงสัยว่าสหรัฐฯ จะยอมรับเงื่อนไขที่เป็นการให้สัมปทานในระดับสูงเช่นนี้หรือไม่) ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ระบุว่าอาจมีการลงนามข้อตกลงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในยุโรป
รายละเอียดของการคลายความตึงเครียดดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อเนื่อง (Brent อยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน) และกระตุ้นให้ตลาดหุ้นในยุโรปและสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่า 2%
ราคาน้ำมันดิบ Brent กำลังทดสอบจุดต่ำสุดระยะสั้นจากเดือนเมษายน โดยหากสถานะของข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นยังคงมีผล มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะปิดตลาดในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
แหล่งที่มา: xStation5
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