🛢️ น้ำมันจะกลับไปแตะ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือไม่? หลังทรัมป์ส่งสัญญาณยุติข้อตกลงหยุดยิง

สถานการณ์ในตลาดน้ำมันกำลังพลิกกลับอย่างสิ้นเชิงภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน หลังจากก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบ Brent เคยลงไปทดสอบบริเวณ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ล่าสุดได้ปรับตัวขึ้นมาทดสอบระดับ 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แล้ว และหลายปัจจัยบ่งชี้ว่าแรงหนุนด้านราคายังอาจดำเนินต่อไปในระยะสั้น
ชนวนสำคัญเกิดจากการที่ อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์อย่างน้อย 3 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้สหรัฐฯ ตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายหลายสิบแห่งในอิหร่าน รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศ
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงพิธีศพของผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ขณะที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า ข้อตกลงหยุดยิงแทบจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป
แล้วสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไร? และราคาน้ำมันมีโอกาสกลับขึ้นไปแตะ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ได้หรือไม่?
กราฟด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันในช่วงความขัดแย้งครั้งนี้ เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ความตึงเครียดในตลาดน้ำมันที่ผ่านมา
ราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง
จากตัวอย่างเหตุการณ์ในปี 1990 และ 2022 แม้ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ตลาดน้ำมันอาจเผชิญกับความผันผวนอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ประวัติศาสตร์ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์ลักษณะนี้ ราคาน้ำมันจะกลับไปแตะระดับสูงสุดเหมือนช่วงที่ความขัดแย้งรุนแรงที่สุดเสมอไป
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
🕒 ลำดับเหตุการณ์ความตึงเครียด: การยุติบันทึกความเข้าใจเกิดขึ้นได้อย่างไร?
นี่คือไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่การยกระดับความขัดแย้งในปัจจุบัน:
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum)
เมื่อเดือนที่ผ่านมา สหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวระยะเวลา 60 วัน ซึ่งรับประกันการเดินเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ อย่างปลอดภัยและไม่มีค่าธรรมเนียม
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่สหรัฐฯ ระงับมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราว และเริ่มต้นการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน
อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ (จุดเริ่มต้นของการยกระดับความขัดแย้ง)
อิหร่านละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลง ด้วยการโจมตีเรือพาณิชย์ 3 ลำที่กำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งรวมถึงเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG tanker)
สหรัฐฯ ตอบโต้
เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือพาณิชย์ กองกำลังสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายมากกว่า 80 แห่งในดินแดนอิหร่าน
นอกจากนี้ วอชิงตันยังประกาศกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อการค้าน้ำมันของอิหร่านทันที
อิหร่านโจมตีตอบโต้
เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีระลอกใหม่ โดยครั้งนี้มุ่งเป้าไปยังพื้นที่ใน บาห์เรนและคูเวต
การหยุดยิงสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ
ระหว่างการประชุม NATO ที่กรุงอังการา โดนัลด์ ทรัมป์ ยุติการคาดการณ์ทั้งหมดด้วยการประกาศต่อสื่อว่า
"สำหรับผม ข้อตกลงหยุดยิงสิ้นสุดลงแล้ว"
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอิหร่านอย่างรุนแรง โดยเรียกว่าเป็น "คนโกหก" ซึ่งทำให้โอกาสในการกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตอย่างรวดเร็วลดลง
📉 การตอบสนองของตลาด: ปัจจัย "สงคราม" กลับมาอีกครั้ง
เส้น Forward Curve ของน้ำมันกลับเข้าสู่ภาวะ Backwardation อย่างรุนแรงอีกครั้ง แม้ว่าเมื่อเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อน ตลาดยังพบภาวะ Contango ในช่วงสัญญาระยะสั้น
ที่มา: Bloomberg Finance LP
คำถามสำคัญในขณะนี้คือ ปัจจัยด้านสงครามกำลังกลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนตลาดอีกครั้งหรือไม่?
คำตอบคือ ใช่ อย่างแน่นอน แม้ว่าเรายังไม่สามารถคาดการณ์การตัดสินใจของ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้อย่างแน่นอน เพราะสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม ณ จุดนี้ ความขัดแย้งได้ยกระดับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้ว ทำให้แรงกดดันขาขึ้นในตลาดน้ำมันอาจยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าจะไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากทั้งสองฝ่ายก็ตาม
จุดยุทธศาสตร์สำคัญ: เรือถูกโจมตีในพื้นที่ฝั่งใด?
รายงานล่าสุดระบุว่า เรือพาณิชย์ 3 ลำถูกโจมตีโดยตรงระหว่างการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
แม้ว่ารายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่ได้ระบุพิกัดที่แน่ชัดว่า การโจมตีเกิดขึ้นภายในน่านน้ำของ โอมานหรืออิหร่าน แต่การแบ่งเขตดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเดินเรือระหว่างประเทศ
ในทางภูมิศาสตร์ ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางที่แคบมาก และเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่กำหนดไว้ ทั้งเส้นทางขาเข้าและขาออก ส่วนใหญ่ผ่านน่านน้ำของ โอมาน บริเวณเขตปกครองพิเศษมูซันดัม (Musandam exclave)
การที่อิหร่านเลือกโจมตีในเส้นทางยุทธศาสตร์แห่งนี้ ซึ่งเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่เพิ่งลงนามเพื่อรับประกันการเดินเรืออย่างปลอดภัยและไม่มีค่าธรรมเนียม สะท้อนว่า เตหะรานต้องการควบคุมจุดคอขวดสำคัญแห่งนี้ โดยไม่คำนึงถึงเส้นแบ่งเขตแดนของประเทศ
🇺🇸 ผลกระทบต่อสหรัฐฯ และการรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือ
การละเมิดข้อตกลงดังกล่าวทำให้ความสามารถของสหรัฐฯ ในการรับประกันการเดินเรืออย่างปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วยเครื่องมือทางการทูตลดลงอย่างมาก
เนื่องจากอิหร่านไม่เคารพข้อตกลง เพิกเฉยต่อสถานะของเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ และขยายความขัดแย้งไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค เช่น คูเวตและบาห์เรน สหรัฐฯ จึงต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านโลจิสติกส์และการทหาร
ในขณะนี้ วิธีเดียวที่จะรักษาความเปิดกว้างของช่องแคบฮอร์มุซอาจเป็น การคุ้มกันขบวนเรือด้วยกำลังทหารอย่างต่อเนื่อง (Military Escort)
อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวจะเพิ่มความเสี่ยงอย่างมากต่อการเผชิญหน้าโดยตรงทางทะเลระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในแทบทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สถานการณ์เช่นนี้ถือเป็น ฝันร้ายสำหรับตลาดน้ำมัน และอาจผลักดันให้ราคาน้ำมันกลับขึ้นไปแตะระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
กราฟแสดงการเปรียบเทียบราคาน้ำมัน WTI และ Crack Spread
Crack Spread ยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งหมายความว่า ตลาดเชื้อเพลิงยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะสงบได้แม้แต่ช่วงเวลาสั้น ๆ หลังจากความขัดแย้งที่ดำเนินมาประมาณ 3 เดือน
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
มุมมองทางเทคนิคของราคาน้ำมันเป็นอย่างไร?
กราฟแสดงพฤติกรรมราคาน้ำมันและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาน้ำมันกำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเป็นวันที่สองติดต่อกัน หลังจากเคลื่อนไหวสะสมกำลังเหนือระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ขณะนี้ราคาน้ำมันกำลังทดสอบ เส้นค่าเฉลี่ย 200 Period และมีโอกาสทะลุขอบบนของช่องแนวโน้มขาลง (Downward Trend Channel)
โซนอุปทาน (Supply Zone) ที่แข็งแกร่งมากอยู่บริเวณระหว่าง 80 ดอลลาร์ และระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ก่อนที่จะมีแนวต้านถัดไปที่ระดับ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
หากการเดินเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เราไม่ควรเห็นราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเหนือโซน 80–85 ดอลลาร์
แต่หากเกิดการปะทะโดยตรงระหว่างกองกำลังของสหรัฐฯ และอิหร่าน โอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
ที่มา: xStation5
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US500 ร่วง 1%
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