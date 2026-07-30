🛢️ ความตึงเครียดพุ่งสูง แต่น้ำมันยังไม่ไปต่อ

ตลาดน้ำมันเผชิญความผันผวนรุนแรงจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
ตลาดน้ำมันกำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างหนักจากความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แม้ว่าอุปทานน้ำมันทางกายภาพจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดง แต่โรงกลั่นทั่วโลกกลับทำกำไรจากส่วนต่างการกลั่น (refining margins) ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ตลาดกำลังจับตาทุกสัญญาณที่อาจบ่งชี้ถึงการผ่อนคลายความตึงเครียด หรือการขยายวงกว้างขึ้นของความขัดแย้ง
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรง
สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงอยู่ในภาวะตึงเครียด หลังสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้ง โดยสหรัฐฯ ตัดสินใจกลับมาโจมตีฐานที่มั่นของอิหร่าน เพื่อตอบโต้โดยตรงต่อการโจมตีฐานทัพของสหรัฐฯ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเมื่อค่ำวันพุธว่าจะมีการโจมตีที่ "รุนแรงและเด็ดขาด" ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และกดดันบรรยากาศเชิงบวกในตลาดหุ้นที่เพิ่งได้รับแรงหนุนจากการประชุมของ Kevin Warsh
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าหลังจากช่วงผ่อนคลายความตึงเครียดก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้ราคาน้ำมัน WTI ลดลงจากประมาณ 93 ดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับ 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะนี้ราคากำลังฟื้นตัวกลับขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งของการปรับตัวลงดังกล่าว
ปัจจุบัน น้ำมัน WTI กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 85 ดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงระดับ Fibonacci retracement 50.0% ของคลื่นขาขึ้นทั้งหมดนับตั้งแต่เริ่มต้นความขัดแย้ง
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นกลับมาครึ่งหนึ่งของรอบขาลงล่าสุด หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศมาตรการที่มีความแข็งกร้าวมากขึ้น
ที่มา: xStation5
ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวคล้ายกับความผันผวนในช่วงทศวรรษ 1990
หากรูปแบบในอดีตเกิดขึ้นซ้ำ เราอาจเห็นราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลายลงอย่างเต็มที่
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
การเดินเรือ: ช่องแคบฮอร์มุซและเส้นทางทดแทน
ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในตลาดน้ำมันโลก แม้ว่าการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จะได้รับแรงหนุนจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีในช่องแคบบับเอลมันเดบ (Bab el-Mandab) ด้วยเช่นกัน
แม้จะมีข้อจำกัดด้านการขนส่งอย่างหนัก แต่ปัจจุบันมีการประเมินว่า น้ำมันดิบมากถึง 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน อาจยังคงไหลออกจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับการลดลงอย่างชัดเจนของอุปสงค์ทั่วโลก (หรือที่เรียกว่า demand destruction) ก็ช่วยลดแรงกดดันจากภาวะขาดแคลนน้ำมันได้อย่างมาก
Despite the theoretical closure of the Strait of Hormuz, the number of commercial ships passing through this location has clearly rebounded and is the highest since mid-July, when a clear escalation of the situation occurred. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
แม้ว่าในช่วงที่รุนแรงที่สุด ภาวะขาดดุลอาจเคยเพิ่มขึ้นสูงถึง 7-8 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
การบูมของธุรกิจโรงกลั่นและการลดลงของสต็อกน้ำมัน
แรงสั่นสะเทือนทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้ำมันในลักษณะที่ไม่สมดุล แต่มีความรุนแรงอย่างมาก การขาดแคลนน้ำมันราคาถูกที่สามารถขนส่งได้อย่างเสรี ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป เช่น เบนซิน ดีเซล และเชื้อเพลิงอากาศยาน พุ่งสูงกว่ามูลค่าของน้ำมันดิบอย่างมาก
สถานการณ์ดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิด ยุคเฟื่องฟูครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน พร้อมกับแรงกดดันต่อระดับสต็อกน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ปริมาณการกลั่นน้ำมันในจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจสะท้อนถึงความต้องการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่อยู่ในระดับสูง
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ปริมาณการกลั่นน้ำมันดิบในโรงกลั่นของรัฐจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี
ที่มา: Bloomberg Finance LP
การกลั่นน้ำมันในโรงกลั่นเอกชนจีนเริ่มฟื้นตัวขึ้นเช่นกัน แม้ว่าระดับการดำเนินงานยังคงอยู่ใกล้จุดต่ำสุดในรอบ 5 ปี
ควรสังเกตว่า โรงกลั่นเอกชนของจีนส่วนใหญ่ใช้น้ำมันจากแหล่งที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงน้ำมันจากอิหร่าน
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
กลุ่มบริษัทโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ทั่วโลกกำลังเดินเครื่องเต็มกำลัง ตัวอย่างเช่น Shell รายงานว่า อัตราการใช้กำลังการกลั่นอยู่ที่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 102% (โดยระดับ 100% เป็นเพียงค่ากำลังการผลิตตามทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ โรงกลั่นสามารถดำเนินการสูงกว่าค่าที่ประกาศไว้ได้) ขณะที่การผลิตเชื้อเพลิงอากาศยาน (jet fuel) เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน
จากส่วนต่างราคาการกลั่น (crack spreads) ที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รายได้จากธุรกิจการซื้อขายและการกลั่นน้ำมันจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมโรงกลั่นและการใช้น้ำมันดิบในปริมาณมหาศาล ส่งผลให้สต็อกน้ำมันเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันอยู่ในระดับที่ผู้เชี่ยวชาญบางรายมองว่า "ต่ำจนอยู่ในระดับน่ากังวล"
ต้นทุนทางเศรษฐกิจของผู้ผลิตและแนวโน้มราคาน้ำมัน
ขณะที่ผู้ค้าและโรงกลั่นกำลังทำกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย ผู้ผลิตน้ำมันกลับได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงคราม
เศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียรายงานว่า GDP ไตรมาส 2 ลดลง 4.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดในปี 2020
สาเหตุหลักมาจากการทรุดตัวของภาคน้ำมันซาอุดีอาระเบีย ซึ่งหดตัวเกือบ 25% การผลิตน้ำมันดิบยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับปกติก่อนเกิดสงครามอย่างมาก ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานที่หยุดชะงัก รวมถึงในกาตาร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิต LNG ของ Shell ยังคงเป็นข้อจำกัดต่ออุปทานในตลาด
Production in Saudi Arabia fell to levels below the pandemic bottom and even after the recent rebound remains extremely low. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
Prices on the markets are still characterized by high volatility. Brent crude prices are oscillating around 88 USD, while American WTI oil is valued at approximately 84-85 USD.
The price today remains under pressure, even despite the further escalation of the situation in the Middle East. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
Interestingly, from the perspective of the 1-year and 5-year average, the price does not seem to be extremely overbought at the moment, although it remains above these averages. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
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