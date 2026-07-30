  
08:56 · 30 กรกฎาคม 2026

Warsh ไม่ได้ส่งสัญญาณ Hawkish ชัดเจน ตลาดมอง Dovish มากขึ้น EUR/USD แตะ 1.1450

“Family Fight” ภายใน FOMC

Warsh ยอมรับว่าเขาต้องการให้เกิดการอภิปรายเชิงลึกและจริงจังภายในคณะกรรมการ และสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริง โดยเขาเรียกว่าเป็น “การถกเถียงกันในครอบครัวที่ดี (Good Family Fight)”

แม้จะมีเจ้าหน้าที่ 3 รายที่ลงคะแนนคัดค้านและสนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ Warsh ระบุว่า การตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้นั้นได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ที่แข็งแกร่ง

ไม่ยึดติดกับข้อมูลเศรษฐกิจเพียงตัวเลขเดียว

Warsh ระบุว่า Fed เห็นสัญญาณเงินเฟ้อบางส่วนที่น่าพอใจ แต่ย้ำว่า ตัวเลข Core CPI เดือนมิถุนายน ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจครั้งนี้

Fed ไม่ต้องการรอคอยข้อมูลใหม่ทุกครั้งอย่างกังวลจนเกินไป หรือพึ่งพาตัวชี้วัดเพียงตัวเดียวในการกำหนดนโยบาย

ทุกทางเลือกยังคงอยู่บนโต๊ะ

Warsh กล่าวว่า การที่ Fed ไม่ดำเนินการในวันนี้เป็นเพียง “จุดเริ่มต้นของเรื่องราว ไม่ใช่จุดจบ”

หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง การ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ยังคงเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้จริง

Fed ไม่มองข้ามแรงกระแทกทางเศรษฐกิจ

Fed ไม่ต้องการทำเหมือนว่าแรงกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น ความผันผวนในตลาดพลังงาน หรือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ไม่มีผลต่อเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางกำลังประเมินว่า ผลกระทบเหล่านี้กำลังขยายตัวไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจในวงกว้างหรือไม่

รักษาระยะห่างจากตลาด

Fed ต้องการเปิดโอกาสให้ตลาดประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเอง และไม่ต้องการเข้าไปบิดเบือนสัญญาณตลาดโดยตรง เช่น การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น

วิธีตีความท่าทีที่หลีกเลี่ยงคำตอบของ Warsh

“หลบหลีกอย่างมีชั้นเชิง” และไม่ให้คำมั่นที่ชัดเจน

ช่วงถาม-ตอบของ Warsh เป็นตัวอย่างของการสื่อสารแบบธนาคารกลางที่พูดถึงหลายประเด็น แต่ไม่ได้ให้คำประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต

เขาหลีกเลี่ยงการตอบคำถามเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการประชุมเดือนกันยายน และย้ำอย่างต่อเนื่องว่า Fed จะไม่ให้คำมั่นล่วงหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจในอนาคต

บริหารความคาดหวังโดยไม่เร่งตัดสินใจ

Warsh ใช้แนวทางแบบ “สองทาง” (Two-track Strategy)

ด้านหนึ่ง เขาช่วยลดความกังวลของตลาดด้วยการกล่าวถึง:

  • สัญญาณเงินเฟ้อที่ดีขึ้น
  • ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ขณะเดียวกัน เขายังคงเปิดทางสำหรับการขึ้นดอกเบี้ย หากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่

โครงสร้างการสื่อสารดังกล่าวช่วยให้ Fed สามารถรักษาจุดยืนเชิงเข้มงวด (Hawkish Stance) ในสายตาตลาด ซึ่งเพียงพอที่จะช่วยชะลอเศรษฐกิจผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยจริงในทันที

ทำให้ความเห็นต่างภายใน Fed ดูเป็นเรื่องปกติ

การนำเสนอเสียงคัดค้าน 3 เสียงในฐานะ “Family Fight ที่ดี” มีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความเปิดกว้างของประธาน Fed คนใหม่ มากกว่าจะสะท้อนถึงความแตกแยกหรือความอ่อนแอของคณะกรรมการ

Warsh ต้องการสื่อว่า:

“เราอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่เรายังคงควบคุมสถานการณ์ได้”

ตลาดตีความอย่างไร?

ท่าทีที่หลีกเลี่ยงการให้คำตอบชัดเจนของ Warsh สะท้อนว่า เขายังไม่พร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันที และพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างความคาดหวังที่รุนแรงจากตลาด ขณะเดียวกันก็ยังคงแสดงจุดยืนในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ

ผลลัพธ์คือ EUR/USD อ่อนค่าลงอย่างชัดเจน โดยคู่เงินปรับขึ้นไปแตะระดับ 1.1450 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม


 
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