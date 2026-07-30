Warsh ไม่ได้ส่งสัญญาณ Hawkish ชัดเจน ตลาดมอง Dovish มากขึ้น EUR/USD แตะ 1.1450

“Family Fight” ภายใน FOMC
Warsh ยอมรับว่าเขาต้องการให้เกิดการอภิปรายเชิงลึกและจริงจังภายในคณะกรรมการ และสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริง โดยเขาเรียกว่าเป็น “การถกเถียงกันในครอบครัวที่ดี (Good Family Fight)”
แม้จะมีเจ้าหน้าที่ 3 รายที่ลงคะแนนคัดค้านและสนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ Warsh ระบุว่า การตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้นั้นได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ที่แข็งแกร่ง
ไม่ยึดติดกับข้อมูลเศรษฐกิจเพียงตัวเลขเดียว
Warsh ระบุว่า Fed เห็นสัญญาณเงินเฟ้อบางส่วนที่น่าพอใจ แต่ย้ำว่า ตัวเลข Core CPI เดือนมิถุนายน ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจครั้งนี้
Fed ไม่ต้องการรอคอยข้อมูลใหม่ทุกครั้งอย่างกังวลจนเกินไป หรือพึ่งพาตัวชี้วัดเพียงตัวเดียวในการกำหนดนโยบาย
ทุกทางเลือกยังคงอยู่บนโต๊ะ
Warsh กล่าวว่า การที่ Fed ไม่ดำเนินการในวันนี้เป็นเพียง “จุดเริ่มต้นของเรื่องราว ไม่ใช่จุดจบ”
หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง การ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ยังคงเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้จริง
Fed ไม่มองข้ามแรงกระแทกทางเศรษฐกิจ
Fed ไม่ต้องการทำเหมือนว่าแรงกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น ความผันผวนในตลาดพลังงาน หรือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ไม่มีผลต่อเศรษฐกิจ
ธนาคารกลางกำลังประเมินว่า ผลกระทบเหล่านี้กำลังขยายตัวไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจในวงกว้างหรือไม่
รักษาระยะห่างจากตลาด
Fed ต้องการเปิดโอกาสให้ตลาดประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเอง และไม่ต้องการเข้าไปบิดเบือนสัญญาณตลาดโดยตรง เช่น การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น
วิธีตีความท่าทีที่หลีกเลี่ยงคำตอบของ Warsh
“หลบหลีกอย่างมีชั้นเชิง” และไม่ให้คำมั่นที่ชัดเจน
ช่วงถาม-ตอบของ Warsh เป็นตัวอย่างของการสื่อสารแบบธนาคารกลางที่พูดถึงหลายประเด็น แต่ไม่ได้ให้คำประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต
เขาหลีกเลี่ยงการตอบคำถามเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการประชุมเดือนกันยายน และย้ำอย่างต่อเนื่องว่า Fed จะไม่ให้คำมั่นล่วงหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจในอนาคต
บริหารความคาดหวังโดยไม่เร่งตัดสินใจ
Warsh ใช้แนวทางแบบ “สองทาง” (Two-track Strategy)
ด้านหนึ่ง เขาช่วยลดความกังวลของตลาดด้วยการกล่าวถึง:
- สัญญาณเงินเฟ้อที่ดีขึ้น
- ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ขณะเดียวกัน เขายังคงเปิดทางสำหรับการขึ้นดอกเบี้ย หากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่
โครงสร้างการสื่อสารดังกล่าวช่วยให้ Fed สามารถรักษาจุดยืนเชิงเข้มงวด (Hawkish Stance) ในสายตาตลาด ซึ่งเพียงพอที่จะช่วยชะลอเศรษฐกิจผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยจริงในทันที
ทำให้ความเห็นต่างภายใน Fed ดูเป็นเรื่องปกติ
การนำเสนอเสียงคัดค้าน 3 เสียงในฐานะ “Family Fight ที่ดี” มีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความเปิดกว้างของประธาน Fed คนใหม่ มากกว่าจะสะท้อนถึงความแตกแยกหรือความอ่อนแอของคณะกรรมการ
Warsh ต้องการสื่อว่า:
“เราอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่เรายังคงควบคุมสถานการณ์ได้”
ตลาดตีความอย่างไร?
ท่าทีที่หลีกเลี่ยงการให้คำตอบชัดเจนของ Warsh สะท้อนว่า เขายังไม่พร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันที และพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างความคาดหวังที่รุนแรงจากตลาด ขณะเดียวกันก็ยังคงแสดงจุดยืนในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ
ผลลัพธ์คือ EUR/USD อ่อนค่าลงอย่างชัดเจน โดยคู่เงินปรับขึ้นไปแตะระดับ 1.1450 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม
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