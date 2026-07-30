ข่าวเด่นวันนี้ 30 ก.ค.

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติ คงอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ไว้ที่ระดับ 3.50%–3.75% ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ แม้ว่านักลงทุนบางส่วนจะเดิมพันกับความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยแบบเหนือความคาดหมาย
การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เป็นเอกฉันท์ โดยมีคณะกรรมการ 3 จาก 12 ราย ได้แก่ Logan, Hammack และ Kashkari ลงคะแนนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเสี่ยงที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจกลับมาอีกครั้ง
ประธาน Fed Kevin Warsh เริ่มต้นด้วยถ้อยแถลงที่มีน้ำเสียงเชิง Hawkish โดยหลีกเลี่ยงการให้คำมั่นเกี่ยวกับนโยบายในอนาคต พร้อมย้ำถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความมุ่งมั่นในการนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย โดยพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจในวงกว้าง ไม่ได้พึ่งพาเพียงดัชนี PCE
อย่างไรก็ตาม ในช่วงถาม-ตอบ (Q&A) ตลาดมองว่า Warsh มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น (Dovish) หลังส่งสัญญาณว่า Fed ไม่จำเป็นต้องเร่งปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน
ปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่า การขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปของสหรัฐฯ อาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือน ตุลาคม ซึ่งเปลี่ยนจากความคาดหวังเดิมที่มองว่าอาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน
หลัง Warsh ปรับท่าทีไปในทางผ่อนคลายมากขึ้น ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ สามารถจำกัดการขาดทุน และคู่เงิน EUR/USD ขึ้นไปทดสอบระดับ 1.15
ข้อมูลเงินเฟ้อพื้นฐานของออสเตรเลียออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ส่งผลให้ค่าเงินอ่อนค่าลงทันที นักลงทุนลดคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในปีนี้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คู่เงิน AUD/USD ปรับตัวลงอย่างชัดเจนประมาณ 0.3%
การเติบโตของค่าจ้างในยูโรโซนคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นจนถึงต้นปี 2027 แต่ประมาณการชี้ว่า ตัวเลขดังกล่าวยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในอดีตอย่างมาก สถานการณ์นี้สร้างแรงกดดันระดับปานกลางต่อธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งต้องสร้างสมดุลระหว่างการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการควบคุมแรงกดดันด้านค่าจ้าง
ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศมาตรการตอบโต้ที่เด็ดขาดต่ออิหร่าน หลังเกิดเหตุโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน ส่งผลให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
แม้ Trump ระบุว่าเตหะรานกำลังร้องขอให้ยุติการโจมตี แต่ท่าทีที่แข็งกร้าวของเขากลับลดโอกาสการกลับมาเจรจาสันติภาพ และสร้างความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเส้นทางขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่อง
ตลาดหุ้นและบริษัท (Stock Market and Companies)
ดัชนีหลักของ Wall Street สามารถฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้าที่มากกว่า 1% หลังการประกาศผลประชุม Fed ซึ่งช่วยลดความกังวลของนักลงทุนที่กลัวการส่งสัญญาณ Hawkish เหนือความคาดหมาย
ขณะนี้ความสนใจของตลาดทั้งหมดกำลังมุ่งไปที่การประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่น Microsoft และ Meta ซึ่งจะเป็นบททดสอบความอดทนของนักลงทุนต่อการลงทุนมหาศาลในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI CapEx)
ตลาดคาดว่าผลประกอบการดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงที่เหลือของฤดูร้อน โดยเฉพาะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างรายได้จากเทคโนโลยี AI อย่างแท้จริง
การฟื้นตัวเกิดขึ้นแม้ตลาดจะเผชิญแรงกดดันในช่วงแรกจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย
กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เผชิญแรงขายอย่างหนัก โดยดัชนี SOX ปรับตัวลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน จากแรงขายหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Micron และ Nvidia
สถานการณ์รุนแรงขึ้นหลังตลาดหุ้นเกาหลีใต้เผชิญแรงเทขายครั้งใหญ่ โดยดัชนี Kospi ดิ่งลง 6% จนต้องใช้มาตรการหยุดการซื้อขายอัตโนมัติ และทำให้การขาดทุนรายเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่า 30%
ปัจจัยกระตุ้นความตื่นตระหนกมาจากผลประกอบการของ SK Hynix ซึ่งแม้กำไรเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า แต่ประกาศแผนลงทุนด้าน CapEx สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 31 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานส่วนเกินของกำลังการผลิต AI
นอกจากนี้ หุ้น KLA ปรับตัวลง หลัง Morgan Stanley ระบุว่าผลประกอบการล่าสุดยังไม่น่าประทับใจ
หุ้นของบริษัทแฟชั่นหรู Hermès ร่วงลง 11% หลังรายงานยอดขายต่ำกว่าคาด สร้างความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดสินค้าหรูในจีน
ความอ่อนแอของกลุ่มสินค้าหรูยังสอดคล้องกับผลประกอบการก่อนหน้าของ LVMH ซึ่งได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทำให้นักท่องเที่ยวรายได้สูงลดการใช้จ่าย
ในตลาดยุโรป บริษัทที่โดดเด่น ได้แก่ Electrolux, Alten และ Hexagon ซึ่งราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักหลังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
หุ้น Ferrari สามารถลบการขาดทุนระหว่างวันได้ทั้งหมด หลัง Financial Times รายงานยอดขายที่แข็งแกร่งของรุ่น Luce ซึ่งช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความต้องการรถยนต์หรูจากแบรนด์อิตาลี
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Ford ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรปีนี้เป็นครั้งที่สอง จากความต้องการรถ SUV ที่ยังแข็งแกร่ง ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น
หุ้น Procter & Gamble ปรับตัวลดลง หลังบริษัทให้แนวโน้มผลประกอบการประจำปีแบบระมัดระวัง และรายงานยอดขายออร์แกนิกต่ำกว่าคาด สะท้อนว่าผู้บริโภคเริ่มลดการใช้จ่าย
ด้านบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ Caterpillar เผชิญแรงกดดัน หลังนักวิเคราะห์จาก Baird ปรับลดคำแนะนำ พร้อมเตือนว่าการลงทุนสร้าง Data Center สำหรับ AI อาจชะลอตัว
ณ เวลา 21:30 น.
- S&P 500 อยู่ที่ 7,390 จุด ลดลง 1%
- Nasdaq 100 อยู่ที่ 27,600 จุด ลดลง 1.3%
- Dow Jones อยู่ที่ 51,830 จุด ลดลง 2%
สินค้าโภคภัณฑ์ (Raw Materials)
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง โดยน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% แตะบริเวณ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลัง Donald Trump แสดงจุดยืนแข็งกร้าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการโจมตีอิหร่าน
ปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมมาจากรายงานที่ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาดอย่างมาก
การผสมผสานระหว่างความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทาน ส่งผลให้ราคาน้ำมัน Brent กลับขึ้นเหนือแนวต้านสำคัญที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (สัญญาเดือนกันยายน)
ราคาทองคำมีความผันผวนสูง โดยก่อนการประชุม Fed ราคาทองคำทดสอบแนวรับที่ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนปรับตัวขึ้นประมาณ 1% หลัง Warsh ส่งสัญญาณ Dovish
ตลาดสินค้าเกษตรเผชิญแรงขายอย่างหนัก โดยเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ กาแฟและโกโก้ ซึ่งปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน แตกต่างจากตลาดพลังงานและโลหะมีค่าที่ปรับตัวขึ้นแรง
ราคาก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ฟื้นตัวก่อนหมดอายุสัญญา Futures เดือนสิงหาคม
ณ เวลา 21:30 น.
- ทองคำ (Gold) อยู่ที่ 4,060 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.39%
- WTI Crude Oil อยู่ที่ 84.64 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.07%
- Brent Crude Oil อยู่ที่ 88.00 ดอลลาร์ (สัญญาเดือนตุลาคม) เพิ่มขึ้น 7.58%
- Silver (XAG) อยู่ที่ 58.36 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.25%
ค่าเงิน (Currencies)
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD Index) อ่อนค่าลง 0.4% หลัง Fed ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้คู่เงิน EUR/USD ขึ้นเข้าใกล้ระดับ 1.1450 ระหว่างการแถลงข่าวของ Kevin Warsh
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์ในปัจจุบันอาจเป็นเพียงระยะสั้น เนื่องจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ ซึ่งโดยปกติจะสนับสนุนความต้องการถือครองดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies)
ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีมีความผันผวนค่อนข้างต่ำหลังการตัดสินใจของ Fed โดยราคา Bitcoin และ Ethereum เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ และยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
ณ เวลา 21:30 น.
- Bitcoin อยู่ที่ 63,842 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.07%
- Ethereum อยู่ที่ 1,899 ดอลลาร์ ลดลง 1.02%
- SOL อยู่ที่ 73.29 ดอลลาร์ ลดลง 0.77%
Warsh ไม่ได้ส่งสัญญาณ Hawkish ชัดเจน ตลาดมอง Dovish มากขึ้น EUR/USD แตะ 1.1450
Fed Press Conference: Warsh ชื่นชมการลงทุน CapEx ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาด
BREAKING: Fed คงดอกเบี้ย ท่ามกลางความเห็นต่างภายใน และการชะลอจุดยืนของ Warsh
SK Hynix Earnings: ตลาดเทขายมากเกินไปหรือไม่?