  
08:55 · 30 กรกฎาคม 2026

Fed Press Conference: Warsh ชื่นชมการลงทุน CapEx ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาด

เงินเฟ้อและนโยบายการเงิน (Inflation and Monetary Policy)

  • กระบวนการระยะยาว

  • ปัญหาเงินเฟ้อที่ดำเนินมายาวนานกว่า 5 ปี ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาเพียง 9 สัปดาห์

  • ไม่มีความยืดหยุ่นต่อเป้าหมายเงินเฟ้อ

  • Fed ยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย เสถียรภาพด้านราคา (Price Stability) โดยไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเป้าหมายเงินเฟ้อแบบ "ผ่อนปรน"
  • อย่างไรก็ตาม Warsh เองยังไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนว่า เขาจะดำเนินนโยบายอย่างไรต่อไป

  • พร้อมดำเนินการเมื่อจำเป็น

  • หากมีความจำเป็นและเหมาะสม คณะกรรมการจะไม่ลังเลที่จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสม

จุดสิ้นสุดของยุค Forward Guidance

ไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้า

แถลงการณ์ในวันนี้หลีกเลี่ยงการให้คาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตอย่างชัดเจน โดย Warsh วิจารณ์แนวทาง Forward Guidance อย่างหนัก

บทบาทใหม่ของธนาคารกลาง

ผู้เข้าร่วมตลาดจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะ “เล่นตามเกม ไม่ใช่เล่นเป็นผู้ตัดสิน”

นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับข้อมูลเศรษฐกิจที่แท้จริงมากขึ้น แทนที่จะพยายามตีความสัญญาณแฝงจากคำพูดของเจ้าหน้าที่ Fed

Fed ลดบทบาทในตลาด

ในมุมมองของ Warsh สถานการณ์ที่ Fed ไม่จำเป็นต้องอยู่ในความสนใจของตลาดตลอดเวลา ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า ก่อนหน้านี้ Fed มีบทบาทเป็น ผู้สร้างเสถียรภาพให้กับตลาด และคำพูดของ Warsh เกี่ยวกับ CapEx ในวันนี้อาจช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้บางส่วน

ภาวะเศรษฐกิจและตลาดพันธบัตร

  • เศรษฐกิจยังมีความยืดหยุ่น

  • เศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือที่น่าประทับใจ แม้ต้องเผชิญกับแรงกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา

  • ตลาดแรงงานและเงินเฟ้อ

  • การจ้างงานยังคงเติบโตสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกำลังแรงงาน แต่เงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2%

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งในรูปแบบ Nominal Yield และ Real Yield ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตลอดทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve)

ภาคเทคโนโลยีและการลงทุนด้าน CapEx

การลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของรายจ่ายลงทุนในภาคเทคโนโลยีขั้นสูง (High-tech CapEx) ถือเป็นปัจจัยที่น่าจับตามองและสร้างความประหลาดใจให้กับตลาด

รากฐานสำหรับการเติบโต

การลงทุนด้าน CapEx กำลังวางรากฐานสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

บรรยากาศภายใน FOMC

การหารืออย่างสร้างสรรค์

แม้จะมีเจ้าหน้าที่บางรายแสดงความเห็นสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่การหารือภายใน FOMC ยังคงเป็นไปอย่างมืออาชีพ มีความร่วมมือ และสร้างสรรค์

การตีความคำพูดของประธาน Fed

ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดด้านเงินเฟ้อ แต่ไม่มีรายละเอียดชัดเจน — การอำลา Forward Guidance อย่างเป็นทางการ

  • คำพูดของ Warsh เกี่ยวกับเงินเฟ้อยังคงมีน้ำเสียงที่เข้มงวดและไม่ประนีประนอม โดยย้ำว่า Fed ไม่มีความตั้งใจที่จะผ่อนปรนเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% และไม่มีทางลัดในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ
  • อย่างไรก็ตาม น้ำเสียงที่เข้มงวดดังกล่าวไม่ได้มาพร้อมกับการประกาศทิศทางนโยบายที่ชัดเจน หรือกรอบเวลาสำหรับการตัดสินใจในอนาคต
  • Warsh ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่า Fed กำลังออกจากแนวทาง Forward Guidance แบบเดิม โดยปล่อยให้ตลาดประเมินสถานการณ์จากข้อมูลเศรษฐกิจจริงมากขึ้น
  • นักลงทุนจึงควรติดตามตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค มากกว่าการค้นหาความหมายแฝงจากคำพูดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง

สัญญาณบวกต่อภาคเทคโนโลยีและการลงทุน (CapEx)

  • หนึ่งในประเด็นที่เป็นบวกมากที่สุดจากถ้อยแถลงครั้งนี้ คือมุมมองของ Warsh ต่อ การลงทุนด้านเทคโนโลยีและ CapEx
  • ก่อนหน้านี้ ตลาดหุ้นมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐาน AI และเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยมองว่าอาจเป็นความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด และอาจใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลตอบแทน
  • แต่ Warsh มองแนวโน้มดังกล่าวในเชิงบวกอย่างชัดเจน โดยเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของ CapEx ไม่ใช่ภัยคุกคามหรือสัญญาณของฟองสบู่ แต่เป็น รากฐานสำคัญสำหรับการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
  • มุมมองดังกล่าวจาก Fed ถือเป็นสัญญาณสนับสนุนสำหรับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ และช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าบริษัทเหล่านี้กำลัง "เผาผลาญเงินลงทุน" โดยไม่มีผลตอบแทนที่ชัดเจน
  • หลังจากถ้อยแถลงของ Warsh ดัชนี US100 สามารถลบล้างการปรับตัวลงก่อนหน้าได้ทั้งหมด เพิ่มความหวังว่าดัชนีอาจกลับขึ้นเหนือระดับ 28,000 จุด
  • หากผลประกอบการของ Microsoft (MSFT) และ Meta (META) ออกมาดีกว่าคาด มีโอกาสที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า US100 จะปิดตลาดในแดนบวกได้เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เซสชันการซื้อขาย
 

 
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