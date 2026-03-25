ราคาน้ำมันฟื้นตัวแตะ $100 ต่อบาร์เรล 📈

Brent crude oil (OIL) ฟื้นตัวใกล้ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ปรับขึ้นเกือบ 3.5% วันนี้
- ฟื้นตัวเกือบ 10% จากจุดต่ำสุดเมื่อวาน หลังจากทวีตของ Donald Trump
Bitcoin ดิ่งต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์
- ได้รับผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น
- แสดงว่านักลงทุนยังระมัดระวังต่อความไม่แน่นอนในตลาด
แนวโน้มตลาด
- นักลงทุนยังไม่เชื่อว่าความตึงเครียดจะคลี่คลายอย่างยั่งยืน
- สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงสัญญาณทางการทูตที่เข้มงวด แม้บางส่วนเป็นกลยุทธ์เจรจาหรือเพื่อรักษาหน้า
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของปฏิบัติการร่วมสหรัฐฯ-อิสราเอลยังไม่สำเร็จ แม้จะควบคุมอากาศและทะเลได้
กราฟ OIL และ Bitcoin (D1 timeframe)
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้ 27 มี.ค.
