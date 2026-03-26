สรุปข่าวเช้า: ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งกลับไปแตะ 100 ดอลลาร์อีกครั้ง

- ความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นเริ่มอ่อนตัวลง ขณะที่ราคาน้ำมันกลับขึ้นมาใกล้ระดับ 98 ดอลลาร์ โดยตลาดกำลังประเมินว่าโอกาสของการหยุดยิงในตะวันออกกลางระยะสั้นลดลง หลังจากถ้อยแถลงของผู้นำกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ สัญญาฟิวเจอร์ส US100 ปรับตัวลง 0.3% และหลังจากตลาดเอเชียอ่อนตัว เซสชันยุโรปมีแนวโน้มเปิดในแดนลบเช่นกัน
- วันนี้จุดโฟกัสของตลาดจะอยู่ที่ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ (จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน เวลา 12:30 น. GMT) รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ Fed อย่าง Stephen Miran และ Lisa Cook
- ทองคำปรับตัวลงเกือบ 1.5% ขณะที่ EUR/USD อ่อนตัวลงสู่ระดับ 1.158 ท่ามกลางเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับสูงขึ้น โดยบอนด์สหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 basis points แตะเหนือระดับ 4.36%
- กองกำลังสหรัฐฯ ระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ยังคงปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในอิหร่าน ขณะที่อิหร่านรายงานการถูกโจมตีในเมืองอิสฟาฮาน (ตอนกลางของประเทศ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานนิวเคลียร์บางส่วน
- กองทัพอิสราเอล (IDF) ยืนยันการโจมตีระลอกใหม่ต่อเป้าหมายในอิหร่าน และนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ย้ำว่าเป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารคือการทำลายศักยภาพด้านการนำของอิหร่านอย่างสิ้นเชิง
- CEO ของ Exxon ระบุว่าตลาดพลังงานกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของความปั่นป่วน และบริษัทกำลังเร่งเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับตลาด โดยมีเป้าหมายเพิ่มการผลิตจากแหล่ง shale oil ในสหรัฐฯ เป็นสองเท่า ตามรายงานของ WSJ ไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) จะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 8% สำหรับการขนส่ง เพื่อชดเชยต้นทุนน้ำมันเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น
- วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren ระบุว่าเธอต้องการระงับใบอนุญาตส่งออกของ Nvidia “จนกว่าบริษัทจะให้ความสำคัญกับความกังวลด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ อย่างจริงจัง” ตามรายงาน Axios นักลงทุนและนักเศรษฐศาสตร์เรียกร้องให้วอชิงตันออกมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยของ AI หลังเกิดการสูญเสียงานจากเทคโนโลยีดังกล่าว
- ตามแหล่งข่าวตะวันตกที่ Financial Times อ้างถึง รัสเซียกำลังส่งโดรนให้อิหร่าน และประเมินว่ารายได้จากน้ำมันเพิ่มขึ้นถึงสามเท่านับตั้งแต่เริ่มความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่ Donald Trump ระบุว่าการโจมตีด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 สามารถยับยั้งอิหร่านจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้
US100 (กรอบเวลา D1)
