  
13:26 · 26 พฤษภาคม 2026

Morning Wrap: สหรัฐฯ โจมตีอิหร่าน — แล้วการเจรจาจะเดินหน้าต่ออย่างไร? (25.05.2026)

ตลาดวันจันทร์ปิดบวกแรง หลังมีรายงานว่า วอชิงตันและเตหะรานใกล้ลงนามบันทึกข้อตกลง 14 ข้อร่วมกัน

ดัชนี DAX ของเยอรมนีปิดบวก 2% เช่นเดียวกับ Euro Stoxx 50 ของยุโรป ขณะที่ดัชนีหุ้นยุโรปอื่น ๆ ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน รวมถึงฟิวเจอร์สของ S&P 500 และ Nasdaq Composite แม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการเมื่อวานนี้เนื่องในวัน Memorial Day

ภูมิรัฐศาสตร์

  • ทั้งสองฝ่ายแสดงความเชื่อมั่นอย่างมากต่อความคืบหน้าของการเจรจา

  • รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Marco Rubio ประเมินว่าการเจรจาคืบหน้าไปแล้วประมาณ 90-95% และคาดว่าจะมีข่าวดีในเร็ว ๆ นี้
  • ด้าน Esmail Baghaei โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน ก็ระบุเช่นกันว่า ช่องว่างในการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายกำลังแคบลง
  • อย่างไรก็ตาม ในช่วงข้ามคืนมีรายงานว่า กองกำลังสหรัฐฯ ได้โจมตีเป้าหมายในภาคใต้ของอิหร่าน ซึ่งคาดว่าอยู่ใกล้เมือง Bandar Abbas
  • ตามข้อมูลจากกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) การโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่าน และเรือที่ถูกใช้สำหรับวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ
  • Rubio ยืนยันว่าการโจมตีครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการเจรจา โดยขณะนี้การพูดคุยที่กาตาร์กำลังโฟกัสเพียงเรื่อง “ถ้อยคำที่เหมาะสม” สำหรับข้อตกลงระหว่างวอชิงตันและเตหะราน
  • ขณะเดียวกัน สื่อทั่วโลกยังรายงานถึงการโจมตีครั้งใหม่ของอิสราเอลในเลบานอน โดยเกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศ ในพื้นที่ Tyre และ Nabatieh

Benjamin Netanyahu กล่าวว่า:

| “เราไม่ได้ชะลอปฏิบัติการ ตรงกันข้าม ผมบอกให้พวกเขาเหยียบคันเร่งให้แรงกว่าเดิม”

เอเชีย

ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวผสมกัน โดย Kospi ของเกาหลีใต้พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ (+2.8%) ขณะที่ Nikkei 225 ของญี่ปุ่น (-0.4%) และ Shanghai SE Composite ของจีน (-0.8%) ปรับตัวลง

ค่าเงิน

  • ในการซื้อขายช่วงเช้า ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการอ่อนค่าเมื่อวันจันทร์ และแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินในกลุ่ม G10

  • ดอลลาร์นิวซีแลนด์และสกุลเงินสแกนดิเนเวียอ่อนค่ามากที่สุด โดยลดลงราว 0.3-0.4%

สินค้าโภคภัณฑ์

  • หลังมีสัญญาณความตึงเครียดรอบใหม่ ราคาน้ำมันดิบกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง

  • ทั้ง WTI ($92) และ Brent ($98.30) ปรับตัวขึ้นประมาณ 2%
  • ในทางกลับกัน ทองคำอ่อนตัวลง 0.9% เคลื่อนไหวบริเวณ $4,530 ต่อทรอยออนซ์ ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง

คริปโทเคอร์เรนซี

ตลาดคริปโทฯ ปรับตัวลงเช่นกัน โดย Bitcoin ลดลง 0.5% สู่ระดับ $76,800 ขณะที่ Ethereum ก็ปรับตัวลงในระดับใกล้เคียงกัน


Michał Jóźwiak, นักวิเคราะห์ตลาดการเงินแห่ง XTB

25 พฤษภาคม 2026, 14:45

