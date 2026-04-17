08:24 · 17 เมษายน 2026

น้ำมันพุ่งแตะ $100 หลังคาดสหรัฐฯ อาจใช้ 6 เดือนดีลอิหร่าน

ผู้นำกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับและยุโรปประเมินว่าข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่านอาจต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเรียกร้องให้ขยายเวลาหยุดยิงในปัจจุบันเพื่อเปิดทางการเจรจา

  • ประเทศในกลุ่มอ่าวยังคงมองว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ แม้จะมีการโจมตีจากสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อไม่นานมานี้ โดยระบุว่าข้อตกลงใด ๆ ควรห้ามการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกล
  • ผู้นำภูมิภาคส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้เกิดการสู้รบซ้ำ และสนับสนุนแนวทางการทูตที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้นำ ขณะเดียวกันมีความต้องการเร่งด่วนให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อฟื้นฟูการขนส่งพลังงาน
  • เจ้าหน้าที่เตือนแบบไม่เปิดเผยว่า หากเส้นทางเดินเรือนี้ยังคงปิดนานเกินเดือนหน้า อาจนำไปสู่ความเสี่ยงของวิกฤตอาหารโลกได้ ราคาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากความขัดแย้งยืดเยื้อเกินกรอบเวลาการเจรจา

ราคาน้ำมันกำลังฟื้นตัวและขยับกลับไปใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนว่าความตึงเครียดในตลาดพลังงานยังไม่คลี่คลายลงอย่างแท้จริง

 

17 เมษายน 2026, 08:30

ข่าวเด่นวันนี้ 17 เม.ย.
17 เมษายน 2026, 08:26

📈 US100 ฟื้นตัวต่อเนื่อง
17 เมษายน 2026, 08:22

📌Bitcoin ลดลง แม้ Wall Street ยังบวก: มุมมองเทคนิค
16 เมษายน 2026, 20:17

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง: Jobless claims ต่ำกว่าคาด, Philly Fed เพิ่มขึ้น
