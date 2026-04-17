น้ำมันพุ่งแตะ $100 หลังคาดสหรัฐฯ อาจใช้ 6 เดือนดีลอิหร่าน

ผู้นำกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับและยุโรปประเมินว่าข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่านอาจต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเรียกร้องให้ขยายเวลาหยุดยิงในปัจจุบันเพื่อเปิดทางการเจรจา
- ประเทศในกลุ่มอ่าวยังคงมองว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ แม้จะมีการโจมตีจากสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อไม่นานมานี้ โดยระบุว่าข้อตกลงใด ๆ ควรห้ามการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกล
- ผู้นำภูมิภาคส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้เกิดการสู้รบซ้ำ และสนับสนุนแนวทางการทูตที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้นำ ขณะเดียวกันมีความต้องการเร่งด่วนให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อฟื้นฟูการขนส่งพลังงาน
- เจ้าหน้าที่เตือนแบบไม่เปิดเผยว่า หากเส้นทางเดินเรือนี้ยังคงปิดนานเกินเดือนหน้า อาจนำไปสู่ความเสี่ยงของวิกฤตอาหารโลกได้ ราคาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากความขัดแย้งยืดเยื้อเกินกรอบเวลาการเจรจา
ราคาน้ำมันกำลังฟื้นตัวและขยับกลับไปใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนว่าความตึงเครียดในตลาดพลังงานยังไม่คลี่คลายลงอย่างแท้จริง
Source: xStation5
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้ 17 เม.ย.
