ทองโลกแตะจุดต่ำสุดในรอบ 2 เดือน

GOLD - H1: โมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรง ราคาทองกลับตัวลงอีกครั้ง?
หลังจากไม่สามารถทะลุระดับ 4,590 USD/oz ได้ ราคาทองคำเริ่มปรับตัวลงแรง และกลับลงมาบริเวณ 4,450 USD/oz อีกครั้ง
การขาดแรงส่งในการ breakout กำลังทำให้ตลาดกลับมาระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากการกลับทิศลงแรงในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา
และความไม่แน่นอนนี้มีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ ก่อนการประกาศตัวเลข NFP ของสหรัฐฯ
แรงขายยังคงกดดันตลาดอยู่ ดังนั้น หากราคาทองหลุดต่ำกว่าบริเวณ 4,450 USD/oz เพื่อค้นหาสภาพคล่องเพิ่มเติม ก็อาจไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ
ในกรณีดังกล่าว โซนบริเวณ 4,420 USD/oz จะเป็นระดับสำคัญที่ต้องจับตา
อย่างไรก็ตาม หากแรงขายยังคงรุนแรงและกดให้ราคาหลุดต่ำกว่า 4,360 USD/oz จะถือเป็นสัญญาณว่าขาลงอาจยังไม่สิ้นสุด
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