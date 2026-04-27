📌 ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

- 🗽 สหรัฐอเมริกาจะกลับมาเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านอีกครั้งที่ประเทศปากีสถาน
ราคาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ (OIL) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ หลังจากการรีบาวด์อย่างแข็งแกร่งเมื่อต้นสัปดาห์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน โดยราคาปรับตัวขึ้นจากประมาณ 83 ดอลลาร์ ไปใกล้ระดับ 101 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเจรจาระยะที่หนึ่งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กรุงอิสลามาบัดไม่ประสบความสำเร็จ
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดตลาดได้รับสัญญาณว่าการเจรจาอาจยังคงดำเนินต่อไป โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ มีแผนจะหารือกับตัวแทนอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ และมีแนวโน้มว่าการพูดคุยอาจนำไปสู่ผลลัพธ์บางส่วน โดยดูเหมือนว่าเป็นไปได้ยากที่ Steve Witkoff และ Jared Kushner จะเดินทางไปปากีสถานหากไม่มีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง
โฆษกทำเนียบขาว Karoline Leavitt ระบุว่า ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านได้เข้าสู่ “เฟสทางการทูต” แล้ว โดยมีรายงานว่าอิหร่านเป็นฝ่ายเริ่มติดต่อและร้องขอการเจรจาแบบพบหน้ากัน ขณะเดียวกัน Witkoff และ Kushner มีกำหนดเดินทางไปปากีสถานในเช้าวันเสาร์เพื่อสานต่อการหารือเกี่ยวกับอิหร่าน
ตามรายงานของ Al Arabiya มีการหารือเกี่ยวกับสถานะของช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) และประเด็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ โดยทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนข้อความกันในประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ The New York Times รายงานว่า นายกรัฐมนตรีปากีสถาน Shehbaz Sharif คาดว่าจะพบกับ Witkoff และ Kushner เพื่อเดินหน้าการเจรจาต่อ
กราฟ OIL (H1 timeframe)
ราคาน้ำมันเบรนท์ล่าสุดปรับตัวลงจากบริเวณ 108 ดอลลาร์ มาอยู่แถว 83 ดอลลาร์ในรอบขาลงก่อนหน้า ขณะที่การรีบาวด์ปัจจุบันเริ่มชะลอตัวบริเวณ 101 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับระดับ Fibonacci retracement 61.8%
- 📈 กรณีขาขึ้น: แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ 104 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องทั้งแนวต้านเชิงราคาและ Fibonacci 71.6%
- 📉 กรณีขาลง: แนวรับสำคัญอยู่ที่ 94.5 และ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
Source: xStation5
ตามการวิเคราะห์ของ Bloomberg สหรัฐฯ ดูเหมือนจะมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะประนีประนอมมากกว่า ขณะที่อิหร่านยังคงมีจุดยืนที่ค่อนข้างแข็งกร้าว อย่างน้อยในช่วงของการเจรจาขณะนี้
อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ว่า ท่าทีแข็งกร้าวของอิหร่านอาจเป็นเพียงกลยุทธ์ในการเจรจา มากกว่าจะเป็นสัญญาณของความตั้งใจที่จะยกระดับความขัดแย้งทางทหารจริง การเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ในปากีสถานน่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าอิหร่านพร้อมที่จะยอมผ่อนปรนมากน้อยเพียงใด
Source: Bloomberg
รูปแบบตามฤดูกาลของราคาน้ำมันชี้ว่า โดยปกติช่วงฤดูร้อนมักสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคา หากรูปแบบดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นในปีนี้ ก็อาจทำให้เห็นราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเจรจาที่กรุงอิสลามาบัดไม่ประสบความสำเร็จ
Source: XTB Research, Bloomberg Finance LP
