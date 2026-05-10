ข่าวเด่นวันนี้ | 11 พ.ค 2569

หุ้นเทคฯ หนุน Nasdaq 100 พุ่งกว่า 1.5% ดันตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ในแดนบวก
ข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาด แต่คุณภาพตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณอ่อนตัว
ความตึงเครียดสหรัฐฯ–อิหร่านยังร้อนแรง แม้มีความพยายามเปิดโต๊ะเจรจา
อิหร่านเตือนตอบโต้หากสหรัฐฯ เดินหน้าปิดล้อมทางทะเลในอ่าวเปอร์เซีย
ราคาน้ำมัน Brent อ่อนตัวเล็กน้อย แม้สถานการณ์ตะวันออกกลางยังเปราะบาง
ตลาดยุโรปปิดลบแรง ขณะที่นักลงทุนแห่ถือทองคำและสินทรัพย์ปลอดภัย
Bitcoin และ Ethereum เคลื่อนไหวไร้ทิศทาง ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์
หุ้นเทคฯ หนุน Nasdaq 100 พุ่งกว่า 1.5% ดันตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ในแดนบวก
ข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาด แต่คุณภาพตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณอ่อนตัว
ความตึงเครียดสหรัฐฯ–อิหร่านยังร้อนแรง แม้มีความพยายามเปิดโต๊ะเจรจา
อิหร่านเตือนตอบโต้หากสหรัฐฯ เดินหน้าปิดล้อมทางทะเลในอ่าวเปอร์เซีย
ราคาน้ำมัน Brent อ่อนตัวเล็กน้อย แม้สถานการณ์ตะวันออกกลางยังเปราะบาง
ตลาดยุโรปปิดลบแรง ขณะที่นักลงทุนแห่ถือทองคำและสินทรัพย์ปลอดภัย
Bitcoin และ Ethereum เคลื่อนไหวไร้ทิศทาง ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์
- บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ช่วงปิดสัปดาห์เป็นไปในทิศทางบวก โดยดัชนีหลักปรับตัวขึ้นจากแรงหนุนของความเชื่อมั่นในตลาด Nasdaq 100 พุ่งมากกว่า 1.5% ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้นกว่า 0.8% สะท้อนแรงซื้อที่โดดเด่น โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี
- มีเพียง Dow Jones ที่แสดงภาพอ่อนแอกว่า โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับปิดของเมื่อวานและไม่ได้ร่วมปรับขึ้นไปกับตลาดโดยรวม
- ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ล่าสุด (NFP) ออกมาดีกว่าคาด สะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 115,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ที่ 62,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.3% อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในรายงาน เช่น การเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอลง และอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานที่ลดลง บ่งชี้ว่าคุณภาพของตลาดแรงงานเริ่มอ่อนตัวลง
- ขณะนี้สหรัฐฯ กำลังรอการตอบกลับจากอิหร่านต่อข้อเสนอเพื่อยุติความขัดแย้ง และหวังว่าจะได้รับ “ข้อเสนอที่จริงจัง” จากเตหะราน แม้ว่าทั้งสองฝ่ายยังคงมีการโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
- ในเวลาเดียวกัน ความตึงเครียดในภูมิภาคยังคงทวีความรุนแรง เมื่อกองกำลังสหรัฐฯ โจมตีหน่วยทหารและเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่พยายามฝ่าการปิดล้อม ขณะที่อิหร่านกล่าวหาว่าวอชิงตันโจมตีเป้าหมายพลเรือน
- อิหร่านเตือนว่าอาจตอบโต้ทางทหารต่อปฏิบัติการทางเรือของสหรัฐฯ และระบุว่าความพยายามปิดล้อมทางทะเลใด ๆ จะได้รับการตอบโต้ด้วยกำลังอาวุธ
- นักการเมืองอิหร่านยังเตือนถึงความเสี่ยงของการยกระดับความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย โดยกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ พร้อมทั้งยังคงกดดันบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเตหะรานต้องการควบคุมในเชิงกฎหมาย
- อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผล แม้ว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังตึงเครียด และมีรายงานการปะทะกันเป็นระยะ
- เบื้องหลังยังคงมีการเจรจาทางการทูตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพบกันระหว่างรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ และตัวแทนจากกาตาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการรักษาช่องทางการเจรจา แม้จะมีการข่มขู่และเหตุปะทะทางทหารบางส่วน
- แม้จะมีความสับสนด้านข้อมูลข่าวสารและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคาน้ำมันกลับปรับลดลงเล็กน้อย โดยน้ำมันดิบ Brent เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- รายงานเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ อ่อนตัวลงเล็กน้อย โดยดัชนีความเชื่อมั่นลดลงสู่ระดับ 48.2 ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 49.5 ขณะเดียวกัน คาดการณ์เงินเฟ้อทั้งระยะสั้นและระยะยาวก็ลดลงจากครั้งก่อน สะท้อนว่าชาวอเมริกันยังไม่กังวลต่อแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น
- ตลาดยุโรปในวันนี้ปิดลบเป็นส่วนใหญ่ โดย FTSE 100 ของอังกฤษลดลง 0.4%, CAC 40 ของฝรั่งเศสร่วงมากกว่า 1%, IBEX 35 ของสเปนปรับตัวลง และ DAX ของเยอรมนีลดลงเกือบ 1.5%
- ในทางกลับกัน ตลาดโลหะมีค่าปรับตัวแข็งแกร่ง โดยทองคำเพิ่มขึ้นราว 0.4% ทะลุระดับ 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินเพิ่มขึ้น 0.7% สูงกว่า 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงแข็งแกร่ง
- ตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังคงมีมุมมองผสมผสาน โดย Bitcoin และ Ethereum เคลื่อนไหวใกล้ระดับอ้างอิงล่าสุดโดยยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
