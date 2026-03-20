หุ้นยุโรปฟื้นตัว หลังราคาน้ำมันใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดวันศุกร์ด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น ฟื้นตัวจากการปรับตัวลงก่อนหน้านี้ซึ่งเกิดจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อตลาดพลังงานและเงินเฟ้อ ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปรวมถึงดัชนีหลักในเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักรกำลังปรับตัวขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้นหลังคำกล่าวจากสหรัฐฯ ที่มุ่งสร้างความมั่นใจในตลาดหลังจากเกิดการขายออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางส่วนเกิดจากราคาสินค้าพลังงานที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงเครียดในความขัดแย้งและความเสี่ยงของการหยุดชะงักในการจัดหา ตลาดจับตามองข้อจำกัดด้านอุปทานที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายพลังงานและเงินเฟ้อ ซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น อยู่ราว 110 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
ความผันผวนปรากฏชัดเจนในหลายภาคส่วนของยุโรป ข้อมูลจาก: xStation
การประกาศเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากบางประเทศยุโรปวันนี้
เยอรมนี – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกุมภาพันธ์
-
ต่อเดือน (m/m): -0.5% เทียบกับคาดการณ์ 0.3% และเดือนก่อน -0.6%
ดัชนีราคาผู้ผลิตปรับตัวลดลง 0.5% ในเดือนกุมภาพันธ์ สูงกว่าการคาดการณ์และใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า สะท้อนว่าแรงกดดันต้นทุนในระดับการผลิตยังจำกัด
-
ต่อปี (y/y): -3.3% เทียบกับคาดการณ์ -2.7% และเดือนก่อน -3.0%
การลดลงของ PPI ต่อปีลึกขึ้น ชี้ให้เห็นว่าต้นทุนการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินในอนาคตและความเชื่อมั่นเงินเฟ้อในยูโรโซน
โปแลนด์ – ดัชนีความเป็นอยู่ BIEC เดือนมีนาคม
-
ค่า: 95.4 เทียบกับเดือนก่อน 95.6
ดัชนีปรับตัวลดลงเล็กน้อย สะท้อนการคงตัว แม้การลดลงเล็กน้อยอาจบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแรงเล็กน้อยในประเทศ
ยูโรโซน – ดุลบัญชีเดินสะพัด เดือนมกราคม
-
ดุลบัญชีเดินสะพัด (ไม่ปรับฤดูกาล): 13 พันล้านยูโร เทียบกับเดือนก่อน 34.6 พันล้านยูโร
การลดลงของดุลบัญชีเดินสะพัดอาจสะท้อนการลดส่วนเกินการค้า หรือการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
-
ดุลบัญชีเดินสะพัด (ปรับฤดูกาล): 37.9 พันล้านยูโร เทียบกับคาดการณ์ 17.2 พันล้านยูโร และเดือนก่อน 14.6 พันล้านยูโร
ข้อมูลปรับฤดูกาลแสดงดุลสูงกว่าคาดอย่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวกต่อความมั่นคงของยูโรโซน แม้ว่าตัวเลขไม่ปรับฤดูกาลจะสะท้อนผลกระทบบางส่วนจากฤดูกาล
อิตาลี – ดุลการค้าต่างประเทศ เดือนมกราคม
-
ดุล: 1.09 พันล้านยูโร เทียบกับคาดการณ์ 5.6 พันล้านยูโร และเดือนก่อน 5.99 พันล้านยูโร
ดุลการค้าต่ำกว่าคาด อาจสะท้อนการนำเข้าสินค้าที่สูงขึ้น หรือการส่งออกที่ต่ำลง ซึ่งอาจกดดันมุมมองการเติบโตเศรษฐกิจของอิตาลีในระยะสั้น
Futures on European indices are rebounding after recent declines, although the scale of the recovery has been somewhat limited since the morning. Source: xStation
