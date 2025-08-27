₿ บิทคอยน์ร่วงสู่ 110K นักลงทุนหันไปโฟกัสอีเธอเรียม

บิทคอยน์ร่วงลงสู่ 110K จากแรงขายทำกำไรและกระแสเงินทุนในกองทุน ETF สหรัฐฯ ที่อ่อนแรงลงอย่างมาก นักลงทุนหันไปโฟกัส Ethereum ซึ่งมีปริมาณซื้อขายและความเคลื่อนไหวใน ETF สูงกว่า BTC ขณะนี้ สะท้อนว่าความต้องการเสี่ยงในตลาดคริปโตยังมีอยู่ แต่ย้ายจาก Bitcoin ไปยังสินทรัพย์ที่ “เสี่ยงกว่า”
BITCOIN (H1)
ราคากำลังทดสอบแนวรับล่างของช่องขาลด ใกล้ระดับ 110K แนวโน้มระยะสั้นบ่งชี้ถึง sentiment ที่อ่อนแรงลงในคริปโตอันดับหนึ่ง
While Bitcoin falls, Ethereum is moving up, however from all-time high the price of ETH also dropped almost 8%.
