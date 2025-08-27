อ่านเพิ่มเติม

₿ บิทคอยน์ร่วงสู่ 110K นักลงทุนหันไปโฟกัสอีเธอเรียม

09:40 27 สิงหาคม 2025

บิทคอยน์ร่วงลงสู่ 110K จากแรงขายทำกำไรและกระแสเงินทุนในกองทุน ETF สหรัฐฯ ที่อ่อนแรงลงอย่างมาก นักลงทุนหันไปโฟกัส Ethereum ซึ่งมีปริมาณซื้อขายและความเคลื่อนไหวใน ETF สูงกว่า BTC ขณะนี้ สะท้อนว่าความต้องการเสี่ยงในตลาดคริปโตยังมีอยู่ แต่ย้ายจาก Bitcoin ไปยังสินทรัพย์ที่ “เสี่ยงกว่า”

BITCOIN (H1)
ราคากำลังทดสอบแนวรับล่างของช่องขาลด ใกล้ระดับ 110K แนวโน้มระยะสั้นบ่งชี้ถึง sentiment ที่อ่อนแรงลงในคริปโตอันดับหนึ่ง

Source: xStation5

While Bitcoin falls, Ethereum is moving up, however from all-time high the price of ETH also dropped almost 8%.

 

Source; xStation5

หุ้น:
12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
