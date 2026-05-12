แรงขายเริ่มกดดันตลาด บรรยากาศเริ่มอ่อนแรง (12.05.2026)

สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียและฟิวเจอร์ส
ตลาดเอเชียในช่วงเช้าวันนี้เคลื่อนไหวในบรรยากาศค่อนข้างอ่อนตัว หลังจากที่วานนี้มีการรีบาวด์อย่างแข็งแกร่ง ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้เริ่มปรับฐานลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการปรับขึ้นในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
ดัชนีในเอเชียและโอเชียเนียปรับตัวลดลงไม่มาก โดยส่วนใหญ่ไม่เกิน 0.5% ขณะที่ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ อ่อนตัวเล็กน้อย US500 ลดลงไม่ถึง 0.2% และ US100 ลดลงราว 0.4%
ภูมิรัฐศาสตร์: สหรัฐฯ อิหร่าน และจีน
มีรายงานว่า Donald Trump กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการกลับมาใช้การโจมตีอิหร่านอีกครั้ง เนื่องจากการเจรจานิวเคลียร์ยังไม่คืบหน้า อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจครั้งสำคัญก่อนการเดินทางเยือนจีนของ Trump ที่กำลังจะเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ บางส่วนยังมีข้อสงสัยว่าผู้เจรจาจากปากีสถานได้ถ่ายทอดจุดยืนของ Trump อย่างครบถ้วนหรือไม่ และมีรายงานว่ามีการเสนอเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ต่ออิหร่านมากกว่าเดิม ทำให้สหรัฐฯ เริ่มมีแนวโน้มต้องการเจรจาโดยตรงมากขึ้น ขณะเดียวกันทำเนียบขาวยังคงมีความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ต่อแนวทางการใช้ปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติม
ตลาด FX และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
เงินหยวนยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยอัตราอ้างอิงในตลาด onshore แตะระดับแข็งค่าสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024
Scott Bessent เดินทางเยือนญี่ปุ่น โดยการหารือช่วง 2 ชั่วโมงแรกกับรัฐมนตรีคลัง Katayama เน้นไปที่ความอ่อนค่าของเงินเยน สินแร่สำคัญ และ AI ขณะเดียวกัน USDJPY กลับขึ้นมาแถวระดับ 157.5 ซึ่งหักล้างผลกระทบจากการแทรกแซงก่อนหน้าไปมาก
รายงานการประชุม Bank of Japan ระบุว่ายังมีความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยเฉพาะเมื่อญี่ปุ่นยังคงมีอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่ำที่สุดในโลก
ความเปลี่ยนแปลงที่ Fed (ธนาคารกลางสหรัฐฯ)
Kevin Warsh มีแนวโน้มจะได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการ Fed วาระ 14 ปีในวันนี้ ขณะที่พรุ่งนี้จะมีการลงมติสุดท้ายเกี่ยวกับการเสนอชื่อเขาเป็นประธาน Fed (วาระ 4 ปี) โดย Jerome Powell มีกำหนดลงจากตำแหน่งประธานในวันศุกร์นี้
สินค้าโภคภัณฑ์
JP Morgan เตือนว่า ราคาน้ำมันอาจแตะ 150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเงินเฟ้ออาจขึ้นไปถึง 4% โดยระบุว่าอุปทานในเดือนเมษายนลดลงเกือบ 14 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่อุปสงค์ลดลงเพียงกว่า 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นระดับการลดลงของอุปสงค์ที่เกือบสองเท่าของวิกฤตการเงินปี 2008 แม้ราคาปัจจุบันที่ระดับ 100 ดอลลาร์จะยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกน้อยกว่าช่วง 18 ปีก่อน
ราคาน้ำมันเช้าวันอังคาร (12 พฤษภาคม) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากปรับขึ้นแรงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ Brent เคลื่อนไหวต่ำกว่า 105 ดอลลาร์ ขณะที่ WTI ใกล้ระดับ 99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ฟื้นตัวแรงในวานนี้ จากคาดการณ์คลื่นความร้อนในสหรัฐฯ ที่จะเพิ่มความต้องการใช้พลังงาน
ทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ยังยืนเหนือระดับ 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ Bitcoin อ่อนตัวลง 0.7% แต่ยังคงยืนเหนือ 81,000 ดอลลาร์
EURUSD อ่อนตัวในช่วงเช้า ลบการรีบาวด์ทั้งหมดจากวันจันทร์ แต่ยังยืนเหนือระดับ 1.1750
ข้อมูลเศรษฐกิจและข่าวบริษัท
ดัชนี NAB Business Conditions ของออสเตรเลียลดลงสู่ระดับ 3 (จากเดิม 6) แม้จะไม่ใช่ตัวชี้วัดหลัก แต่สามารถสะท้อนถึงโอกาสการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในระยะต่อไป
รายงานจาก The Information ระบุว่า OpenAI อาจประหยัดต้นทุนได้ถึง 97 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 หลังดีลใหม่กับ Microsoft ที่ผ่อนคลายความร่วมมือ ขณะที่รายได้รวมจากการกระจายโซลูชันของ OpenAI คาดว่าจะถูกจำกัดไว้ที่ 38 พันล้านดอลลาร์
Alphabet เตรียมออกพันธบัตรสกุลเงินเยนเป็นครั้งแรก มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยจะนำเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่าประมาณ 190 พันล้านดอลลาร์
ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันนี้เวลา 14:30 CET จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ โดยตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.7% YoY และ 0.6% MoM
🟡 GOLD | ราคาทองคำปรับตัวอ่อนลงก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ (12.05.2026)
ปฏิทินเศรษฐกิจ | เงินเฟ้อกลายเป็นจุดสนใจหลัก (12 พ.ค 2569)
หุ้นชิปพุ่งสวนตลาด ดันดัชนีใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล
Target Hospitality: การปรับทิศสู่ AI กำลังเริ่มเห็นผลหรือยัง?