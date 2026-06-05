ดัชนี NASDAQ-100 (US100) ร่วง 0.8% หลังแรงซื้อหุ้น AI เริ่มชะลอตัว 📉

ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวลง หลังนักลงทุนเริ่มลดการถือครองหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI โดย S&P 500 Futures ลดลง 0.5% ขณะที่ Nasdaq 100 Futures ร่วงมากกว่า 0.8% แรงขายส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
- S&P 500 กำลังเสี่ยงยุติสถิติปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 10 สัปดาห์ติดต่อกัน หลังแรงกดดันในกลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น following การเทขายหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดี
- Sentiment ของตลาดอ่อนแอลง หลังคาดการณ์ยอดขายชิปของ Broadcom ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังที่สูงมากของนักลงทุน ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มกลับมาประเมินมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีใหม่ หลังการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงจากกระแส AI Rally
- ขณะนี้ตลาดจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ (Nonfarm Payrolls) เดือนพฤษภาคม ซึ่งจะประกาศเวลา 12:30 GMT โดยข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลสำคัญต่อมุมมองนโยบายการเงินของ Fed
- ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4.47% ขณะที่หากข้อมูลแรงงานออกมาแข็งแกร่ง อาจยิ่งสนับสนุนมุมมอง “ดอกเบี้ยสูงนานกว่าคาด”
- ด้านราคาน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาในตะวันออกกลาง และความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทาน
- ประเด็นสำคัญที่ตลาดจับตาในช่วงปลายสัปดาห์คือ ความยั่งยืนของ AI Rally และข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะประกาศว่าจะเพียงพอในการสนับสนุนแนวโน้มดอกเบี้ยสูงต่อเนื่องหรือไม่
US100 Chart (H1)
ในเชิงเทคนิค ดัชนี US100 ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA200 (เส้นสีแดง) เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ ขณะที่ RSI และ MACD เริ่มชะลอตัว แม้การย่อตัวรอบนี้อาจยังเป็นเพียง correction แบบ 1:1 ภายในแนวโน้มขาขึ้นหลัก
อย่างไรก็ตาม หากดัชนีหลุดต่ำกว่าระดับ 29,750 จุด อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการปรับฐานที่ลึกขึ้น และสะท้อนการสูญเสียโมเมนตัมของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมากขึ้น
Source: xStation5
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