ด่วน 🇺🇸 ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ พุ่งแรงเกินคาด 🚀 ส่งผลให้ EUR/USD ร่วง 0.2% 📉

🇺🇸 ตัวเลข Non-Farm Payrolls สหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดมาก สะท้อนตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง และอาจลดความหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed
ตัวเลขสำคัญ:
• Nonfarm Payrolls: 172k (คาด 88k, ก่อนหน้า 115k)
• Private Payrolls: 120k (คาด 89k)
• Government Payrolls: 52k
• อัตราว่างงาน: 4.3% (เท่าคาด)
• Labor Force Participation: 61.8% (เท่าคาด)
• Average Earnings YoY: 3.4% (เท่าคาด)
หลังการประกาศข้อมูล EUR/USD ปรับตัวลง ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากมุมมองว่า Fed อาจคงดอกเบี้ยสูงนานกว่าคาด 📉
ข้อมูล Nonfarm Payrolls ของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นถึง 172K สูงกว่าคาดการณ์ที่ 80K อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่อัตราการว่างงานยังทรงตัวที่ 4.3% ตามคาด
ด้านค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมง (Average Hourly Earnings) ก็ออกมาตรงตามประมาณการเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.3% MoM และ 3.4% YoY
จุดที่แข็งแกร่งที่สุดของรายงานครั้งนี้คือการปรับ revision ตัวเลขย้อนหลังขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งอาจยิ่งตอกย้ำมุมมองเชิง Hawkish ภายใน Fed
• ตัวเลขเดือนมีนาคมถูกปรับเพิ่มจาก 178K เป็น 185K
• ตัวเลขเดือนเมษายนถูกปรับเพิ่มจาก 115K เป็น 179K
หลังการประกาศข้อมูล ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ฟื้นตัวกลับมาลบการขาดทุนก่อนหน้าได้ทั้งหมด จากเดิมที่อ่อนค่าราว -0.2% กลับมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับทรงตัวในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง เนื่องจากแนวโน้มตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งขึ้นทำให้นักลงทุนลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed
ด้าน EUR/USD กำลังทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 1.16000 หลังดอลลาร์กลับมาแข็งค่าจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าคาด 📉
Source: xStation5
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