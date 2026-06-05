📉 EURUSD ร่วง หลัง NFP สหรัฐฯ แกร่งเกินคาด 🇺🇸

- 🗽 EUR/USD ทดสอบแนวรับ 1.16 หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ แข็งแกร่ง 📉
- 🗽 EUR/USD ทดสอบแนวรับ 1.16 หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ แข็งแกร่ง 📉
คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวลดลงในวันนี้ หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯออกมาดีกว่าคาด หนุนค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า ขณะเดียวกัน การปรับทบทวนตัวเลข GDP ของยูโรโซนในไตรมาสแรกสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าที่เคยรายงานไว้
โดย GDP ยูโรโซนถูกปรับลดลงเหลือ -0.2% QoQ จากเดิม 0.1% และสวนทางกับคาดการณ์ที่ 0.1% ขณะที่เมื่อเทียบรายปี การเติบโตชะลอลงอย่างมากเหลือเพียง 0.3% จากเดิม 0.8%
ในขณะเดียวกัน รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯล่าสุดออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ
ตัวเลข Nonfarm Payrolls เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 172,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ที่ 89,000 และสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 115,000 นอกจากนี้ ตัวเลขเดือนมีนาคมและเมษายนถูกปรับเพิ่มรวมกัน 93,000 ตำแหน่ง
อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.3% ตามเดิม ขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยต่อปี (Average Hourly Earnings) เพิ่มขึ้น 3.4% YoY ตรงตามคาดการณ์ตลาด
หลังการประกาศข้อมูล ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ sentiment ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทอ่อนตัวลงเล็กน้อย จากความกังวลว่าตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งอาจลดโอกาสการลดดอกเบี้ยของ Fed ในระยะใกล้ เมื่อเทียบกันแล้ว เศรษฐกิจยูโรโซนยังคงอ่อนแอกว่าสหรัฐฯอย่างชัดเจน ยิ่งตอกย้ำภาวะ divergence ระหว่างสองภูมิภาค
📊 EUR/USD (H1)
EUR/USD ปรับตัวลงต่อเนื่องและกลับมาใกล้ระดับ 1.1600 ด้วยแรงขายที่เพิ่มขึ้น โดยราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย EMA50 และ EMA200 ซึ่งสะท้อนว่าโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นขาลง
หากหลุดระดับ 1.1600 อย่างยั่งยืน อาจเปิดทางให้เกิดแรงขายเพิ่มเติมและแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนขึ้น โดยนักลงทุนกำลังจับตาการประชุม ECB สัปดาห์หน้า ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญถัดไปของคู่เงินนี้
Source: xStation5
Source: XTB Research
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