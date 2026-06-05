📉 ทองคำและบิตคอยน์ร่วง หลังดอลลาร์แข็งค่า 📌

ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ (NFP) ที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้าถือเงินดอลลาร์ในวันนี้ ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้น และสร้างแรงกดดันทางเทคนิคต่อสินทรัพย์ที่มักมีความสัมพันธ์เชิงลบกับค่าเงินดอลลาร์ เช่น Bitcoin และทองคำ
โดย Bitcoin ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 62,000 ดอลลาร์ และลดลงราว 55% จากจุดสูงสุดล่าสุด ขณะที่ทองคำลดลงประมาณ 1.5% และหลุดเส้นค่าเฉลี่ย EMA200 บนกราฟรายวัน ซึ่งถือเป็นแนวรับสำคัญของโมเมนตัมระยะยาว
📊 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำ (D1)
การปิดแท่งรายวันต่ำกว่าเส้น EMA200 (เส้นสีแดง) อาจสะท้อนความเสี่ยงของการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังบริเวณ 4,100 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับจุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะหมายถึงการปรับฐานประมาณ 30% จากจุดสูงสุดตลอดกาลของทองคำ
การหลุดลงจากรูปแบบสามเหลี่ยมในปัจจุบัน (triangle formation) อาจกระตุ้นแรงขายรอบใหม่ โดยแนวรับสำคัญแรกอยู่บริเวณจุดต่ำสุดเดิมจากช่วง panic sell
ในทางกลับกัน หากราคาฟื้นตัวกลับขึ้นสู่โซน 4,500–4,600 ดอลลาร์ จะเพิ่มโอกาสให้เกิดการแกว่งตัวสะสมกำลังต่อเนื่อง และอาจปูทางไปสู่การ breakout ขาขึ้น โดยแนวต้านสำคัญแรกอยู่บริเวณ 4,750–4,800 ดอลลาร์
Source: xStation5
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin (D1)
อ้างอิงจาก xStation5 ตลาดคริปโตอยู่ในภาวะตื่นตระหนกชัดเจน โดย Bitcoin ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 62,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2026
ดัชนี RSI อยู่ที่ 17.4 สะท้อนภาวะ “ขายมากเกินไป” อย่างรุนแรง หลังราคาถูกปฏิเสธอีกครั้งเมื่อพยายามปรับตัวขึ้นใกล้โซน overbought แถวระดับ 70
เมื่อเทียบกับวัฏจักรขาลงในปี 2021–2022 พบว่ามีความคล้ายคลึงกันหลายประการ โดยเฉพาะช่วง “ระยะที่สาม” ของแรงเทขายตื่นตระหนก (third phase of panic selling) ซึ่งในปี 2022 Bitcoin เคยร่วงลงไปที่ประมาณ 22,000 ดอลลาร์ ก่อนจะทำจุดต่ำสุดสุดท้ายที่ราว 15,000 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน
หากการปรับตัวลงในรอบนี้ดำเนินไปในลักษณะเดียวกัน และลดลงอีกประมาณ 30% จากระดับปัจจุบัน เป้าหมายขาลงอาจอยู่บริเวณ 43,000 ดอลลาร์
ขณะเดียวกัน ระดับ 60,000 ดอลลาร์ยังถือเป็นแนวรับสำคัญของฝั่งขาขึ้น หากหลุดระดับดังกล่าว อาจกระตุ้นการล้างพอร์ตฝั่ง long เพิ่มขึ้น และเร่งแรงกดดันขาลงในตลาดมากขึ้น
Source: xStation5
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