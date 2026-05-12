ข่าวเด่น | 12 พ.ค 2569

สหรัฐอเมริกา
- การซื้อขายในวันจันทร์ปิดบวกเล็กน้อยสำหรับดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ของสหรัฐ แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นเฉลี่ยประมาณ 0.2–0.3% โดยดัชนี Russell 2000 นำตลาดด้วยการเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.8%
- Donald Trump ใช้ถ้อยคำรุนแรงเกี่ยวกับการเจรจากับอิหร่าน โดยระบุว่าเงื่อนไขจากฝั่งอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ นักวิเคราะห์หลายรายมองว่าประธานาธิบดีอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ และนโยบายต่อสาธารณรัฐอิสลามล้มเหลว Axios รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐอาจพิจารณากลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง
- ตลาดหุ้นกำลังให้ความสนใจอย่างชัดเจนกับมูลค่าหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ เกือบทั้งอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้นตั้งแต่หลักหน่วยถึงสองหลักจากความคาดหวังและบรรยากาศเชิงบวก หุ้นของ Intel, Nvidia, Micron Technology, SoFi, IonQ และ AMD ต่างปรับตัวสูงขึ้น
- ความคึกคักในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังส่งผลต่อภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขยายศูนย์ข้อมูล บริษัทด้านพลังงาน การกักเก็บพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และบริการต่างปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยมี Plug Power และ Target Hospitality ที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลัก
- OpenAI กำลังก่อตั้งบริษัทย่อยที่เชี่ยวชาญด้านการนำ AI ไปใช้งาน บริษัทจะให้บริการสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่องค์กรที่ต้องการนำโซลูชัน AI มาใช้
- สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติสหรัฐเผยข้อมูลยอดขายบ้านมือสองเดือนเมษายน โดยตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 4.02 ล้านยูนิต เทียบกับคาดการณ์ที่ 4.05 ล้านยูนิต อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของตลาดสะท้อนจากการปรับเพิ่มข้อมูลเดือนมีนาคมเป็น 4.01 ล้านยูนิต
ยุโรป
- บรรยากาศการลงทุนในยุโรปยังอ่อนแอกว่าสหรัฐอย่างชัดเจน และดัชนีตลาดหุ้นปิดผสมกัน ดัชนี WIG20 ของโปแลนด์และ FTSE MIB ของอิตาลีทำผลงานได้ดีที่สุด โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.7–1.4% ขณะที่ EuroStoxx50 ลดลงมากกว่า 0.3%
- OpenAI กำลังเปิดให้คณะกรรมาธิการยุโรปเข้าถึงเครื่องมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัท
- คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังพิจารณากลับมาใช้โครงการอุดหนุนสนามบินขนาดเล็กอีกครั้ง ซึ่งช่วยหนุนหุ้นสายการบินยุโรป
- อัตราเงินเฟ้อรายปีของนอร์เวย์ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ อยู่ที่ 3.4%
ตลาดฟอเร็กซ์
- ในตลาดฟอเร็กซ์ เงินปอนด์อังกฤษโดดเด่นที่สุด โดยแข็งค่าขึ้นประมาณ 0.4–0.8% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
สินค้าโภคภัณฑ์
- ราคากาโก้พุ่งขึ้นมากกว่า 10% จากความกังวลด้านอุปทาน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนปุ๋ย
- คำกล่าวของ Donald Trump เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่การเจรจากับอิหร่านจะล่ม ช่วยหนุนราคาน้ำมันให้เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% โดยน้ำมัน Brent กลับมายืนเหนือระดับ 104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในจีนทำให้เกิดความหวังต่อกิจกรรมอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งขึ้น ส่งผลให้ราคาทองแดงและอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นมากกว่า 2%
- ราคาเงินกำลังลดช่องว่างกับทองคำ โดยปรับตัวขึ้นประมาณ 6%
คริปโต
- มุมมองต่อตลาดคริปโตยังคงผสมผสาน แต่มีแนวโน้มเชิงบวก Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% และทะลุระดับ 81,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยไม่ถึง 0.5% ส่วน Solana ทำผลงานได้ดีกว่า โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2%
