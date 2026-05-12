ปฏิทินเศรษฐกิจ | เงินเฟ้อกลายเป็นจุดสนใจหลัก (12 พ.ค 2569)

- ตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ เป็นไฮไลต์สำคัญของวันนี้ โดยตลาดคาดว่า Headline CPI จะอยู่ที่ 3.7% YoY และ Core CPI ที่ 2.7% YoY ซึ่งหากออกมาสูงกว่าคาด อาจเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดพันธบัตร และหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น
- นอกจากนี้ ยังมีรายงาน WASDE ที่จะให้ภาพแรกของฤดูกาล 2026/2027 สำหรับสินค้าเกษตร รวมถึงรายงาน API สต็อกน้ำมันดิบ ซึ่งอาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดพลังงานในช่วงค่ำ
การประกาศ CPI ของสหรัฐฯ คือไฮไลต์สำคัญของตลาดในวันอังคารนี้ ขณะที่รายงาน WASDE จะเป็นการเปิดมุมมองแรกของฤดูกาล 2026/2027
ภาพรวมปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เน้นไปที่ “เงินเฟ้อ” เป็นหลัก โดยตลาดคาดว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะฟื้นตัวขึ้น โดย Headline CPI คาดที่ 3.7% YoY และ Core CPI ที่ 2.7% YoY แม้ระดับดังกล่าวยังไม่ถือว่าสูงมาก แต่หากออกมาสูงกว่าคาด อาจเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2023 หรือในกรณีเซอร์ไพรส์ขาขึ้น อาจกลับไปแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2022
นอกจากข้อมูลเงินเฟ้อแล้ว ยังมี ZEW Index ของเยอรมนี และรายงาน WASDE รายเดือน ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อนักลงทุนในตลาดสินค้าเกษตร เนื่องจากจะเป็นการประเมินเบื้องต้นของฤดูกาล 2026/2027 ขณะเดียวกันช่วงค่ำจะมีรายงาน API สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ออกมาเพิ่มเติม
ปฏิทินเศรษฐกิจ (เวลา BST)
10:00 BST – เยอรมนี
- ZEW Index (คาดการณ์: -20.5 | ครั้งก่อน: -17.2)
13:30 BST – สหรัฐฯ: รายงานเงินเฟ้อ CPI (เดือนเมษายน)
- Headline CPI (คาด: 3.7% YoY | ครั้งก่อน: 3.3%)
- CPI รายเดือน (คาด: 0.6% m/m | ครั้งก่อน: 0.9%)
- Core CPI (คาด: 2.7% YoY | ครั้งก่อน: 2.6%)
- Core รายเดือน (คาด: 0.4% m/m | ครั้งก่อน: 0.2%)
17:00 BST – สหรัฐฯ
- รายงาน WASDE
21:30 BST – สหรัฐฯ
- ปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง API
มุมมองตลาด
- EURUSD จะเป็นคู่เงินหลักที่น่าจับตาในช่วงประกาศ CPI โดยภาพรวมตลาดพันธบัตรสหรัฐ (TNOTE) ยังสะท้อนแรงกดดันต่อดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น
- หากตัวเลข CPI ออกมาสูงกว่าคาด อาจยิ่งกดดันราคาพันธบัตรให้ปรับตัวลงต่อ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น
