สรุปข่าวเช้า (13.05.2026)

เซสชันเอเชียค่อนข้างสงบ ดัชนีจีนปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วง 0.00–0.17% ขณะที่ JP225 ของญี่ปุ่น และ SG20cash ของสิงคโปร์ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.30%
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยอีกครั้ง แม้การเคลื่อนไหวในตลาด FX จะยังค่อนข้างจำกัด โดยตลาดยังคงให้ความสนใจกับสถานการณ์ที่เปราะบางของการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ตามการประเมินของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ อิหร่านสามารถกลับมาเข้าถึงฐานยิงขีปนาวุธได้แล้ว 30 จาก 33 แห่ง บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งหมายความว่าเตหะรานสามารถใช้งานเครื่องยิงแบบเคลื่อนที่ได้อีกครั้ง และในบางกรณียังสามารถยิงจากฐานที่มีการเสริมความแข็งแรงได้
รายงานระบุว่า อิหร่านยังคงถือครองขีปนาวุธและเครื่องยิงประมาณ 70% ของคลังอาวุธก่อนสงคราม รวมถึงขีปนาวุธพิสัยไกลที่สามารถโจมตีเป้าหมายในภูมิภาค และขีปนาวุธร่อนระยะสั้นสำหรับเป้าหมายทั้งทางบกและทางทะเล
CEO ของ Nvidia Jensen Huang ได้เข้าร่วมคณะผู้แทนของประธานาธิบดี Donald Trump เดินทางไปจีน พร้อมกับตัวแทนธุรกิจชั้นนำของสหรัฐฯ หลายราย Trump ระบุว่าจะกดดัน Xi Jinping ให้เปิดเศรษฐกิจจีนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ชิป Nvidia H200 ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางการจีนสำหรับการจำหน่าย
ตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาดได้ดันความคาดหวังเงินเฟ้อให้เพิ่มขึ้น โดยอัตรา breakeven inflation 5 ปี ขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ตุลาคม 2022 ขณะที่ 10 ปี แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2023
ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นปัจจัยสำคัญ ตลาดเริ่มกังวลว่า Fed อาจถูกบังคับให้คงนโยบายการเงินแบบตึงตัว หรือแม้กระทั่งขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายวันนี้ โดย
- น้ำมันดิบ (OIL) ลดลง 1.60% อยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล
- WTI (OIL.WTI) ลดลง 1.05% อยู่ที่ประมาณ 106 ดอลลาร์/บาร์เรล
วุฒิสภา Alaska ผ่านร่างกฎหมาย HB 1 รับรองทองคำและเงินแท่งในรูปเหรียญให้เป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย (legal tender) พร้อมทั้งยกเว้นภาษีการขายและการใช้สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า
ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (Reserve Bank of New Zealand) รายงานว่าอัตราคาดการณ์เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สอดคล้องกับธีมโลกที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง โดยราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นความเสี่ยงด้านขาขึ้นที่สำคัญที่สุดในขณะนี้
