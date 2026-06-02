  
10:49 · 2 มิถุนายน 2026

Anthropic vs OpenAI: ศึก AI สู่มูลค่าเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์

การแข่งขันในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Anthropic และ OpenAI คือสองบริษัทที่โดดเด่นที่สุด โดยการแข่งขันระหว่างทั้งคู่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆขณะเดียวกัน กระแสคาดการณ์เกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของทั้งสองบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็ได้รับความสนใจมากขึ้น ท่ามกลางกระแสดังกล่าว คำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนคือ บริษัทใดมีปัจจัยสนับสนุนการลงทุนระยะยาวที่แข็งแกร่งกว่ากัน?

Anthropic กำลังขยายบทบาทในตลาดองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดย Claude Code ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับนักพัฒนา และ Cowork ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิคมากนัก ได้รับการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในองค์กรชั้นนำหลายแห่ง กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานสองกลุ่มนี้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ Anthropic ขยายฐานลูกค้าองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด

ขณะที่ OpenAI ยังคงได้เปรียบอย่างชัดเจนในด้านการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มผู้บริโภค ผ่าน ChatGPT ซึ่งยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ AI ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก ความแข็งแกร่งดังกล่าวเป็นสิ่งที่คู่แข่งยากจะตามทันในระยะสั้น และทำให้ OpenAI มีฐานผู้ใช้งานในวงกว้าง ซึ่ง Anthropic ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในระดับเดียวกัน

 


สัดส่วนของบริษัทในสหรัฐฯ ที่มีการสมัครใช้งาน OpenAI หรือ Anthropic (ที่มา: Axios)

โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต

 

สถานะทางการเงิน

แม้ OpenAI จะยังคงครองความได้เปรียบในด้านส่วนแบ่งตลาด แต่ Anthropic ได้สร้างความประหลาดใจให้กับวงการด้วยการปิดการระดมทุนมูลค่า 65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคม 2026 นำโดย Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks และ Sequoia Capital ส่งผลให้มูลค่าบริษัทพุ่งขึ้นสู่ 965 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และแซงหน้า OpenAI ได้เป็นครั้งแรก ที่น่าสนใจคือ เพียงสามเดือนก่อนหน้านั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทเพิ่งได้รับการประเมินมูลค่าอยู่ที่ 380 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาสั้น ๆ

การเติบโตของรายได้ก็โดดเด่นไม่แพ้กัน โดยในช่วงปลายปี 2025 Anthropic มีรายได้ต่อปีในรูปแบบ Annualized Revenue อยู่ที่ราว 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคม 2026 หรือมากกว่า 5 เท่าภายในเวลาเพียง 5 เดือน สำหรับไตรมาส 2 ปี 2026 บริษัทเปิดเผยต่อผู้ลงทุนว่ามีรายได้อยู่ที่ 10.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจาก 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรก

ด้าน OpenAI บริษัทได้ปิดการระดมทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตนเองเมื่อเดือนมีนาคม 2026 ด้วยมูลค่า 122 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 852 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีขนาดทางการเงินที่ใหญ่กว่า แต่ OpenAI ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลรายได้รายไตรมาสในระดับเดียวกับ Anthropic ทำให้การเปรียบเทียบผลประกอบการโดยตรงทำได้ยาก และลดความโปร่งใสสำหรับนักลงทุนที่ต้องการประเมินศักยภาพของบริษัท


ตัวชี้วัดทางการเงิน

ตัวชี้วัด

Anthropic

OpenAI

มูลค่าบริษัทปัจจุบัน 

965 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

852 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินทุนที่ระดมได้ล่าสุด 

65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (พ.ค.  2026)

122 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (มี.ค. 2026)

รายได้ต่อปีแบบ Run-rate 

47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (พ.ค. 2026)

ไม่เปิดเผย

รายได้ไตรมาส 2/2026

10.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ไม่เปิดเผย

รายได้ไตรมาส 1/2026

4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ไม่เปิดเผย

กำไรจากการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2026

559 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขาดทุน 

คาดการณ์การทำกำไร

Q2 2026 (ไตรมาสแรกที่มีกำไร r)

2030

Computing CapEx 2026

15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี  (SpaceX)

50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

แผนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO)

ภายในปี 2026 (ยังไม่ประกาศวัน)

กันยายน 2026 

Anthropic สร้างความโดดเด่นด้านผลประกอบการ 

Anthropic กำลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยนสำคัญด้านผลประกอบการ โดยบริษัทคาดว่าจะบันทึกกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) ได้เป็นครั้งแรกในไตรมาส 2 ปี 2026 ที่ราว 559 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม AI เนื่องจากสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทสามารถรักษาการเติบโตในระดับสูงควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนทางการเงินได้ แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาชั่วคราวก็ตาม

ในทางกลับกัน OpenAI คาดว่าจะยังไม่สามารถทำกำไรได้ก่อนปี 2030 โดยบริษัทประเมินว่าผลขาดทุนสะสมอาจสูงกว่า 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในช่วงเวลาดังกล่าว จากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลเพื่อรองรับการขยายตัวของโมเดล AI อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาด้วยว่า Anthropic เองก็มีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะขาดทุนอีกครั้งในอนาคต เนื่องจากบริษัทเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความสนใจในหุ้นของ Anthropic เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยข้อมูลจาก Caplight ซึ่งติดตามกิจกรรมในตลาดหุ้นนอกตลาด (Private Equity Market) ระบุว่า ความสนใจในหุ้นของ Anthropic พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 650% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ที่มา: Caplight Data)

โครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถด้านการประมวลผล 

การแข่งขันด้านขีดความสามารถในการประมวลผล (Computing Power) ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะกำหนดความสำเร็จระยะยาวของทั้งสองบริษัท

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา Anthropic เผชิญข้อจำกัดด้านกำลังการประมวลผล ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการรองรับความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SpaceX, Google, Broadcom และ AWS โดยข้อตกลงเหล่านี้จะก่อให้เกิดการลงทุนมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหลายปีข้างหน้า เฉพาะข้อตกลงกับ SpaceX เพียงรายเดียว ก็ครอบคลุมการลงทุนด้านกำลังการประมวลผลมูลค่าประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ขณะที่ OpenAI เริ่มเดินหน้าสร้างความได้เปรียบในด้านนี้ก่อน โดยได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2025 และคาดว่าจะใช้งบประมาณด้านทรัพยากรการประมวลผลสูงถึง 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 เพียงปีเดียว

การตัดสินใจลงทุนล่วงหน้าดังกล่าวช่วยให้ OpenAI มีความได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่ Anthropic ยังคงอยู่ในช่วงเร่งขยายศักยภาพเพื่อไล่ตามช่องว่างดังกล่าว

ความเสี่ยงที่นักลงทุนควรจับตา

สำหรับ Anthropic ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ความซับซ้อนของโครงสร้างการจัดหาเงินทุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหนี้สินหลายชั้น รวมถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างลูกค้า ซัพพลายเออร์ และนักลงทุน หากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ โครงสร้างดังกล่าวอาจเผยให้เห็นจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญได้ นอกจากนี้ บริษัทยังเผชิญข้อพิพาททางกฎหมายกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีของบริษัทไปใช้ในทางทหาร รวมถึงความกังวลจากหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับโมเดล Mythos

ในฝั่งของ OpenAI ความท้าทายหลักคือการที่บริษัทยังคาดว่าจะไม่สามารถทำกำไรได้ก่อนปี 2030 ขณะที่ Anthropic ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีศักยภาพในการสร้างกำไรจากการดำเนินงาน ขณะเดียวกัน ประเด็นด้านธรรมาภิบาลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในคดีความที่ Elon Musk ยื่นฟ้อง แม้คดีดังกล่าวจะถูกยกฟ้องไปแล้ว แต่ก็ได้จุดประกายคำถามเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างพันธกิจเดิมในฐานะองค์กรไม่แสวงหากำไรกับโครงสร้างธุรกิจเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ การสูญเสียสถานะผู้นำด้านมูลค่าบริษัทให้กับ Anthropic อาจส่งผลต่อเรื่องราวการเติบโต (IPO Narrative) ที่ OpenAI จะใช้ดึงดูดนักลงทุนสถาบัน หากบริษัทตัดสินใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

แนวโน้มการเข้าตลาดหุ้นของทั้งสองบริษัท

ทั้ง Anthropic และ OpenAI ถูกคาดหมายว่าจะเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 2026 โดย Anthropic ได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมาย Wilson Sonsini เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการทำ IPO ซึ่งอาจกลายเป็นหนึ่งในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ เทียบเคียงกับ SpaceX และ OpenAI ด้าน OpenAI มีรายงานว่าบริษัทตั้งเป้าเข้าตลาดหุ้นในเดือนกันยายน 2026 เพื่อระดมทุนเพิ่มเติมสำหรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไป

สำหรับนักลงทุนที่กำลังพิจารณาโอกาสในการเข้าลงทุนก่อนการทำ IPO (Pre-IPO) Anthropic อาจเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่า โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นและสัญญาณแรกของความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม OpenAI ยังคงมีจุดแข็งที่ยากจะทดแทนได้จากการเป็นแบรนด์ AI ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงการมีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาในระดับขนาดใหญ่แล้ว ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากเส้นทางสู่การทำกำไรที่ยาวนานกว่า ตลอดจนความต้องการเงินลงทุนจำนวนมากเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize

ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้

ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

