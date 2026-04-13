08:42 · 13 เมษายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 13 เม.ย.

🇺🇸 ตลาดสหรัฐฯ (US Markets)

  • ตลาดสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในโหมด “รอดูสถานการณ์” ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ
  • Dow Jones futures ลดลงราว 0.6% นำตลาดปรับตัวลง
  • กลุ่มเทคโนโลยีและ AI ยังคงเป็นจุดสนใจหลัก แต่มีแรงขายในหลายตัว:
    • Palantir, Palo Alto Networks, CrowdStrike, ServiceNow, Cloudflare ปรับตัวลง
  • CoreWeave พุ่งแรง +12% หลังได้แรงหนุนจากสัญญาใหม่กับ Meta และ Anthropic

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ:

  • CPI เพิ่มขึ้น 3.3% (ตามคาด)
  • Core CPI อยู่ที่ 2.6% → แรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานยังจำกัด
  • Consumer confidence ลดลงเหลือ 47.6 (ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์)
  • เงินเฟ้อระยะสั้นคาดการณ์เพิ่มเป็น 4.8%
  • Durable goods orders ลดลง 1.3% → เศรษฐกิจยังอ่อนแรง

🇪🇺 ตลาดยุโรป (Europe Markets)

  • ตลาดยุโรปเคลื่อนไหวใกล้ระดับเปิดตลาด
  • STOXX 600 ปรับขึ้น +0.37%
  • ตลาดเด่น: WIG20 (โปแลนด์) เพิ่ม +1.25%

หุ้นกลุ่มกลาโหมปรับตัวลงแรง

  • Rheinmetall -8%
  • Hensoldt, Leonardo -5%
    → จากความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพรัสเซีย–ยูเครน

เศรษฐกิจ:

  • CPI เยอรมนีออกมาตามคาดที่ 2.8%

ตลาดค่าเงิน (FX Market)

  • EUR และ GBP แข็งค่าราว +0.2%
  • JPY และ NZD อ่อนค่าราว -0.3%
  • ภาพรวม FX อยู่ในโหมดแกว่งตัวตามความไม่แน่นอนเศรษฐกิจและดอกเบี้ย

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

น้ำมัน

  • WTI ~ 98 USD
  • Brent ~ 96 USD
  • ยังคงถูกกดดันจากความไม่ชัดเจนด้านภูมิรัฐศาสตร์ (ช่องแคบฮอร์มุซ)

โลหะอุตสาหกรรม

  • ทองแดง +1%
  • อะลูมิเนียม +2%

โลหะมีค่า

  • ทองคำ ~ 4,760 USD (ทรงตัว)
  • Silver +1%
  • Platinum -1%

ตลาดคริปโต (Crypto)

  • Bitcoin +1% ~ 73,000 USD
  • Ethereum +1.6% ~ 2,240 USD
  • Solana +1% (ต่ำกว่าเล็กน้อย) ~ 84.5 USD
  • ภาพรวมเป็นบวกเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในโหมด sideway ตามตลาดเสี่ยง
