ข่าวเด่นวันนี้ 13 เม.ย.

🇺🇸 ตลาดสหรัฐฯ (US Markets)
- ตลาดสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในโหมด “รอดูสถานการณ์” ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ
- Dow Jones futures ลดลงราว 0.6% นำตลาดปรับตัวลง
- กลุ่มเทคโนโลยีและ AI ยังคงเป็นจุดสนใจหลัก แต่มีแรงขายในหลายตัว:
- Palantir, Palo Alto Networks, CrowdStrike, ServiceNow, Cloudflare ปรับตัวลง
- CoreWeave พุ่งแรง +12% หลังได้แรงหนุนจากสัญญาใหม่กับ Meta และ Anthropic
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ:
- CPI เพิ่มขึ้น 3.3% (ตามคาด)
- Core CPI อยู่ที่ 2.6% → แรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานยังจำกัด
- Consumer confidence ลดลงเหลือ 47.6 (ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์)
- เงินเฟ้อระยะสั้นคาดการณ์เพิ่มเป็น 4.8%
- Durable goods orders ลดลง 1.3% → เศรษฐกิจยังอ่อนแรง
🇪🇺 ตลาดยุโรป (Europe Markets)
- ตลาดยุโรปเคลื่อนไหวใกล้ระดับเปิดตลาด
- STOXX 600 ปรับขึ้น +0.37%
- ตลาดเด่น: WIG20 (โปแลนด์) เพิ่ม +1.25%
หุ้นกลุ่มกลาโหมปรับตัวลงแรง
- Rheinmetall -8%
- Hensoldt, Leonardo -5%
→ จากความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพรัสเซีย–ยูเครน
เศรษฐกิจ:
- CPI เยอรมนีออกมาตามคาดที่ 2.8%
ตลาดค่าเงิน (FX Market)
- EUR และ GBP แข็งค่าราว +0.2%
- JPY และ NZD อ่อนค่าราว -0.3%
- ภาพรวม FX อยู่ในโหมดแกว่งตัวตามความไม่แน่นอนเศรษฐกิจและดอกเบี้ย
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
น้ำมัน
- WTI ~ 98 USD
- Brent ~ 96 USD
- ยังคงถูกกดดันจากความไม่ชัดเจนด้านภูมิรัฐศาสตร์ (ช่องแคบฮอร์มุซ)
โลหะอุตสาหกรรม
- ทองแดง +1%
- อะลูมิเนียม +2%
โลหะมีค่า
- ทองคำ ~ 4,760 USD (ทรงตัว)
- Silver +1%
- Platinum -1%
ตลาดคริปโต (Crypto)
- Bitcoin +1% ~ 73,000 USD
- Ethereum +1.6% ~ 2,240 USD
- Solana +1% (ต่ำกว่าเล็กน้อย) ~ 84.5 USD
- ภาพรวมเป็นบวกเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในโหมด sideway ตามตลาดเสี่ยง
