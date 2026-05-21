🎉สรุปข่าวเช้า – Nvidia และ Trump หนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาด (21.05.2026)

Nvidia's Blowout Q1 Results: The tech giant crushed market expectations, radically hiked its quarterly dividend to $0.25, and launched a massive $80 billion buyback program, ultimately lifting Wall Street futures.
Trump Sparks Oil Plunge: Brent crude dropped over 5% after Donald Trump announced that US-Iran peace talks are in their final stages, overshadowing severe supply bottlenecks and shrinking global inventories in the Strait of Hormuz.
Central Bank Shifts: A June ECB rate hike is reportedly a "done deal" to fight persistent inflation, whereas weak employment and PMI data out of Australia have cast doubt on further local rate hikes.
🏢 ตลาดหุ้น & บริษัทจดทะเบียน
- Nvidia รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2027 ออกมาแข็งแกร่งมาก โดยกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 1.87 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.77 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 81.62 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ของตลาดที่ 79.19 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทยังให้มุมมองเชิงบวกสำหรับไตรมาสถัดไป โดยคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 91 พันล้านดอลลาร์ (กรอบ ±2%) ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 87.36 พันล้านดอลลาร์
- คณะกรรมการบริษัทประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิม 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น เป็น 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น พร้อมประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน (share buyback) มูลค่า 80 พันล้านดอลลาร์
- ปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อรายงานดังกล่าวเป็นไปอย่างผันผวน ราคาหุ้นปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงแรก ก่อนฟื้นตัวขึ้นเกือบ 1% และล่าสุดยังคงต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวานประมาณ 0.5% การย่อตัวระยะสั้นนี้กดดันฟิวเจอร์ส Wall Street ในช่วงแรก แต่เช้าวันที่ 21 พฤษภาคม ตลาดกลับมาเดินหน้าปรับตัวขึ้นได้อีกครั้ง
- ฟิวเจอร์ส S&P 500 (US500) ปรับตัวขึ้น 0.2% มาอยู่ที่ 7,448 จุด ขณะที่ Nasdaq 100 Futures (US100) เพิ่มขึ้น 0.35% แตะระดับ 29,384 จุด
- แม้ตัวเลขเศรษฐกิจจากญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะออกมาแบบผสมผสาน แต่ก็ไม่ได้กดดันดัชนีในภูมิภาค โดย Nikkei 225 Futures ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเกือบ 1% สู่ระดับ 61,840 จุด ขณะที่ ASX 200 Futures ของออสเตรเลีย (AU200) ขยับขึ้น 0.23%
- ด้านตลาดจีนยังเคลื่อนไหวแบบผสม โดย Hang Seng CE Futures (CHN.cash) ลดลง 0.93% ขณะที่ China 50 Futures (CH50cash) เพิ่มขึ้น 0.25%
📊 เศรษฐกิจมหภาค
- อัตราการว่างงานของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดสู่ระดับ 4.5% จากเดิม 4.3% ขณะที่การจ้างงานลดลง 18,600 ตำแหน่ง ทั้งที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 17,500 ตำแหน่ง ข้อมูลที่อ่อนแอนี้อาจสะท้อนว่าธนาคารกลางออสเตรเลียอาจยังไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- ดัชนี Australia Composite PMI ลดลงสู่ระดับ 47.8 จุด โดยมีสาเหตุหลักจากการร่วงลงของดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ ซึ่งลดลงแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021
- ด้านญี่ปุ่น ดัชนี Composite PMI เบื้องต้นลดลงสู่ 51.1 จุด จากเดิม 52.2 จุด ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน โดยแรงกดดันหลักมาจากภาคบริการที่ชะลอตัวลงใกล้ระดับ 50 จุด
- อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นรายงานตัวเลขการค้าระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งมาก โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 14.8% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 9.3% ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 9.7% YoY สูงกว่าคาดการณ์ที่ 8.3% ส่งผลให้ดุลการค้ากลับมาเกินดุลที่ 302 พันล้านเยน ขณะที่ตลาดคาดว่าจะขาดดุลเกือบ 30 พันล้านเยน
- แหล่งข่าวใกล้ชิด ECB จำนวน 4 แห่งเปิดเผยว่า การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนแทบจะ “ถูกล็อกไว้แล้ว” แต่การตัดสินใจในเดือนกรกฎาคมยังคงไม่แน่นอน โดย ECB ต้องการรักษาความน่าเชื่อถือในการควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งยังคงอยู่เหนือระดับ 3%
- นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank คาดว่า ECB จะขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายน และตามด้วยอีกครั้งในเดือนกันยายน ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ECB ขึ้นไปแตะระดับ 2.5%
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์ & ภูมิรัฐศาสตร์
- ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงมากกว่า 5% เมื่อวานนี้ หลัง Donald Trump โพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ขณะเดียวกันมีรายงานจากเตหะรานว่า อิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอจากสหรัฐฯ
- อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดในภูมิภาคยังคงอยู่ หลังอิหร่านประกาศ “เขตควบคุม” ในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งครอบคลุมน่านน้ำที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย
- Goldman Sachs เตือนว่า สต็อกน้ำมันและเชื้อเพลิงทั่วโลกกำลังลดลงในอัตราที่เร็วเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากปริมาณการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซในปัจจุบันอยู่เพียง 5% ของระดับปกติ โดย GS ประเมินว่าสต็อกน้ำมันกำลังลดลงถึง 8.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเร็วกว่าตัวเลขของ IEA ในเดือนมีนาคมและเมษายนอย่างมีนัยสำคัญ แม้สองในสามของการลดลงดังกล่าวจะมาจากการลดลงของ floating storage (คลังน้ำมันลอยน้ำ)
💱 ตลาดค่าเงิน
- รายงานการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed Minutes) ที่เผยแพร่เมื่อคืนที่ผ่านมา ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
- คู่เงิน EURUSD ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงเปิดตลาด Wall Street โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากถ้อยแถลงเชิงบวกของ Trump เกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่าน ปัจจุบัน EURUSD เคลื่อนไหวทรงตัวอยู่บริเวณ 1.1620
