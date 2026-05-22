รัฐบาลสหรัฐฯ เดินหน้าสนับสนุน “การปฏิวัติ Quantum” 🚀

🇺🇸 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศเตรียมจัดสรรเงินสนับสนุนสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Quantum Computing ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มดังกล่าวพุ่งขึ้นมากกว่า 20% ในการซื้อขายวันพฤหัสบดี
เงินสนับสนุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Chips and Science” ที่ได้รับการอนุมัติในสมัยประธานาธิบดี Joe Biden โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับความได้เปรียบของภาคเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐฯ
สิ่งสำคัญคือ รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้มีแผนเพียงแจกเงินสนับสนุนเท่านั้น แต่ยังอาจเข้าถือหุ้นในบริษัท Quantum ต่าง ๆ ด้วย แม้ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมยังไม่ได้ถูกเปิดเผย
💻 บริษัทที่คาดว่าจะได้รับเงินสนับสนุนมากที่สุดคือ IBM ซึ่งอาจได้รับเงินช่วยเหลือราว 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเร่งพัฒนาชิปเฉพาะทางสำหรับคอมพิวเตอร์ควอนตัม ส่งผลให้หุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นประมาณ 8% ในวันนี้
📈 ขณะที่บริษัทขนาดเล็กในกลุ่ม Quantum ต่างพุ่งแรงยิ่งกว่า เช่น
- GlobalFoundries (GFS.US)
- D-Wave Quantum (QBTS.US)
- Rigetti Computing (RGTI.US)
- Infleqtion (INFQ.US)
- Quantum (QMCO.US)
โดยหุ้นของบริษัทเหล่านี้ปรับตัวขึ้นมากกว่า 20%
📰 นอกจากนี้ The Wall Street Journal ยังรายงานว่า ทำเนียบขาวกำลังดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งฝ่ายบริหารด้าน Quantum Computing แต่รายละเอียดทางกฎหมายยังไม่ถูกเปิดเผยในขณะนี้
IBM.US (D1)
วันนี้แรงซื้อที่เกิดขึ้นช่วยให้การประเมินมูลค่าของตลาดสามารถ “ทะลุออกจากกรอบขาลงที่ชัน” ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากต้องการยืนยันการเปลี่ยนแปลงของ sentiment อย่างแท้จริง ราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นไปอย่างน้อยบริเวณระดับ Fibonacci retracement โซน 50% ถึง 38.2%
ปัจจัยลบสำคัญที่ยังอาจกดดันการฟื้นตัว คือการเกิด “สัญญาณตัดกัน (crossover)” ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA100 และ EMA200 ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณเชิงลบต่อแนวโน้มราคา
แหล่งที่มา: xStation5
