ข่าวเด่นวันนี้ 13 พ.ค.

- วอลล์สตรีทเผชิญแรงกดดัน หลังเงินเฟ้อพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2023
🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (US Equities)
Wall Street เผชิญแรงขายในวงกว้าง โดยดัชนีหลักยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนัก
🔴 S&P 500: -0.7%
🔴 Nasdaq: -1.9% (อ่อนแอที่สุด)
- ปัจจัยหลักที่กดดันตลาดคือ ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาด โดยเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3.8% YoY สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 ทำให้นักลงทุนกังวลว่า Fed อาจคงดอกเบี้ยสูงนานกว่าที่ตลาดคาดไว้
- แรงกดดันเงินเฟ้อส่วนใหญ่มาจากราคาพลังงานและเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ขณะเดียวกัน เงินเฟ้อพื้นฐานยังคงเหนียวตัว สะท้อนว่ากระบวนการชะลอเงินเฟ้อเริ่มชะลอลงอย่างชัดเจน
- วุฒิสภาสหรัฐฯ ยังอนุมัติ Kevin Warsh เข้าสู่คณะกรรมการ Fed ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญสู่ตำแหน่งประธาน Fed คนถัดไป โดยตลาดกำลังจับตาการลงมติขั้นสุดท้ายภายในสัปดาห์นี้
ภูมิรัฐศาสตร์ & การเมืองโลก (Geopolitics)
- ความตึงเครียดเกี่ยวกับอิหร่านกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังมีรายงานว่าที่ปรึกษาบางส่วนของ Donald Trump เริ่มพิจารณาความเป็นไปได้ในการกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหาร หลังการเจรจาหยุดยิงล้มเหลว
- สหรัฐฯ ยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอย่างถาวร รวมถึงส่งมอบยูเรเนียมที่ผ่านการเสริมสมรรถนะให้สหรัฐฯ ซึ่งเตหะรานมองว่า “ไม่อาจยอมรับได้”
- ต้นทุนรวมของการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ในความขัดแย้งครั้งนี้ ถูกประเมินว่าพุ่งสู่ประมาณ 29 พันล้านดอลลาร์
- ขณะเดียวกัน Donald Trump และ Xi Jinping มีกำหนดพบกันที่กรุงปักกิ่งระหว่างวันที่ 14–15 พฤษภาคม โดยคาดว่าจะหารือเรื่องอิหร่าน ตลาดน้ำมัน รวมถึงประเด็นการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ในวงกว้าง
🇪🇺 ตลาดหุ้นยุโรป (European Equities)
ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบทั่วทั้งภูมิภาค ท่ามกลางแรงกดดันจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ และความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์
🔴 CAC 40 (ฝรั่งเศส): -1.0%
🔴 DAX (เยอรมนี): -1.5%
🔴 IBEX 35 (สเปน): -1.5%
🔴 FTSE 100 (อังกฤษ): ปรับตัวลงเล็กน้อย
🛢️ ตลาดพลังงาน (Oil Market)
ราคาน้ำมัน Brent พุ่งขึ้นต่อเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และกำลังเข้าใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
🥇 ตลาดโลหะมีค่า (Precious Metals)
โลหะมีค่าเคลื่อนไหวภายใต้แรงกดดันเล็กน้อย
🔴 Gold: -1% ทดสอบระดับ 4,690 ดอลลาร์ต่อออนซ์
🔴 Silver: อ่อนตัวลง เคลื่อนไหวใกล้ 85 ดอลลาร์ต่อออนซ์
₿ ตลาดคริปโต (Cryptocurrency Market)
ตลาดคริปโตเผชิญแรงขายชัดเจนมากกว่าสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่น
🔴 Bitcoin: -2% ทดสอบระดับ 80,000 ดอลลาร์
🔴 Ethereum: -2.5% หลุดต่ำกว่า 2,300 ดอลลาร์
