HP ปรับตัวขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการ

หุ้นของ Hewlett Packard Enterprise (HPE) ปรับตัวขึ้นเกือบ 6% ในวันนี้ และทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลระหว่างการซื้อขาย เนื่องจากนักลงทุนเริ่มเข้าซื้อก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2026
ตลาดคาดว่าบริษัทจะรายงานกำไรที่ประมาณ 0.53 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ราว 9.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
แรงหนุนหลักของความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นมาจากกระแสความเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI โดย HPE ได้รับอานิสงส์จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Dell Technologies ซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณยืนยันถึงความต้องการเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ AI ที่ยังอยู่ในระดับสูง
อีกปัจจัยสนับสนุนคือการเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ ProLiant Compute DL394 Gen12 รุ่นใหม่ ที่ใช้ NVIDIA Vera CPU ซึ่งออกแบบมาสำหรับงาน agentic AI โดยเฉพาะ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังสะท้อนผ่านมุมมองเชิงบวกจากสถาบันการเงิน เช่น Morgan Stanley, Citigroup และ Bernstein ซึ่งชี้ไปที่การเติบโตของความต้องการเซิร์ฟเวอร์ และตำแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทในกลุ่ม AI infrastructure และ networking
นับตั้งแต่ต้นปี ราคาหุ้น HPE ปรับตัวขึ้นมากกว่า 80% อย่างไรก็ตาม หากบริษัทสามารถไล่ระดับ valuation ให้ใกล้เคียงกับผู้นำในอุตสาหกรรมได้ ศักยภาพการปรับตัวขึ้นยังคงมีอยู่ แต่ในทางกลับกัน ตลาดจะโฟกัสเกือบทั้งหมดไปที่ผลลัพธ์ของธุรกิจ AI infrastructure ในการรายงานครั้งนี้
หากผลประกอบการในส่วน AI/Cloud ออกมาดีกว่าคาด จะยืนยันสมมติฐานการลงทุน แต่หากผิดหวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจนำไปสู่การปรับฐานลงแรงระดับ double-digit ได้เช่นกัน
HPE.US (D1)
ในภาวะที่แนวโน้มราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในลักษณะเกือบเป็นเส้นตรง เครื่องมือไม่กี่อย่างที่สามารถใช้ระบุระดับราคาเป้าหมายได้คือ Fibonacci retracement โดยระดับดังกล่าวชี้ให้เห็นแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นบริเวณ 47–48 ดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา: xStation5
