  
08:40 · 2 มิถุนายน 2026

🚨Anthropic ยื่นเอกสาร IPO แบบลับ (confidential filing)

Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทผู้สร้างโมเดลภาษาตระกูล Claude ได้ยื่นแบบร่างเอกสาร S-1 ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) แบบลับ (confidential filing) ซึ่งเป็นการเริ่มต้นกระบวนการอย่างเป็นทางการสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO)

  • ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนหุ้น ช่วงราคา หรือกำหนดการเข้าตลาดที่ชัดเจน โดยการตัดสินใจเข้าตลาดจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงเวลานั้น
  • หากเกิดขึ้นจริง IPO ของ Anthropic จะถือเป็นหนึ่งในดีลที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของยุค AI และเป็นหนึ่งในดีลที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุด
  • บริษัทได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่ เช่น Amazon และ Google โดยเงินทุนจากตลาดสาธารณะอาจถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนต้นทุนสูงในการพัฒนาโมเดล AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้ง

นักลงทุนจะจับตารายละเอียดในเอกสาร S-1 อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน อัตราการเติบโต และมูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขายของบริษัท

 

2 มิถุนายน 2026, 08:52

ข่าวเด่นวันนี้ 2 มิ.ย.
2 มิถุนายน 2026, 08:37

HP ปรับตัวขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการ
2 มิถุนายน 2026, 08:29

🚨Strategy ขาย Bitcoin
25 พฤษภาคม 2026, 08:40

ข่าวเด่นวันนี้ 25 พ.ค.
ดัชนี หุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก