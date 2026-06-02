🚨Anthropic ยื่นเอกสาร IPO แบบลับ (confidential filing)

Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทผู้สร้างโมเดลภาษาตระกูล Claude ได้ยื่นแบบร่างเอกสาร S-1 ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) แบบลับ (confidential filing) ซึ่งเป็นการเริ่มต้นกระบวนการอย่างเป็นทางการสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO)
- ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนหุ้น ช่วงราคา หรือกำหนดการเข้าตลาดที่ชัดเจน โดยการตัดสินใจเข้าตลาดจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงเวลานั้น
- หากเกิดขึ้นจริง IPO ของ Anthropic จะถือเป็นหนึ่งในดีลที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของยุค AI และเป็นหนึ่งในดีลที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุด
- บริษัทได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่ เช่น Amazon และ Google โดยเงินทุนจากตลาดสาธารณะอาจถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนต้นทุนสูงในการพัฒนาโมเดล AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้ง
นักลงทุนจะจับตารายละเอียดในเอกสาร S-1 อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน อัตราการเติบโต และมูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขายของบริษัท
