ข่าวเด่นวันนี้ 14 เม.ย

- หุ้นกลับมาอยู่ในแดนบวกจากความหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน ขณะที่ดอลลาร์กลับมาสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง
ตลาดหุ้น (Equities)
- ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ กลับมาอยู่ในแดนบวก แม้ช่วงต้นจะถูกกดดันจากความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่าน และการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ
- บรรยากาศฟื้นตัวหลังคำพูดของ Donald Trump ที่ระบุว่าอิหร่าน “ยังต้องการข้อตกลง” และรายงานจาก CBS News ว่าทั้งสองฝ่ายยังมีการติดต่อกัน
- หุ้นขนาดเล็กนำการปรับตัวขึ้น: Russell 2000 (US2000) +1%
- S&P 500 และ Nasdaq (US500, US100) +0.5%
- Dow Jones (US30) +0.3% แม้ถูกกดดันจาก Goldman Sachs
เศรษฐกิจ & นโยบายการเงิน
Austan Goolsbee เตือนว่า หากราคาน้ำมันอยู่เหนือ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต่อเนื่อง จะเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อไปทั่วเศรษฐกิจ
- ย้ำว่าผู้บริโภคยังเป็นฐานหลักของเศรษฐกิจ แต่ความไม่แน่นอนกำลังกดดันความเชื่อมั่น
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- ยอดขายบ้านลดลงมากกว่าคาด: จาก 4.13M เหลือ 3.98M (ต่ำกว่าคาดที่ 4.07M)
ตลาดยุโรป
- ปิดตลาดบวกเล็กน้อย
- Amsterdam นำตลาด +0.45%
- DAX ฟิวเจอร์ส +0.3%
- ลอนดอนและปารีสปิดทรงตัว
- IBEX35 -0.2%
ตลาดค่าเงิน (FX)
- ดอลลาร์อ่อนค่าทั่ว G10 (USDIDX -0.1%) จากความหวังการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่าน
- AUD (+1.1%) และ NZD (+0.9%) แข็งค่ามากที่สุด
- เยนฟื้นตัวเล็กน้อย (USDJPY -0.1%)
- EURUSD +0.55% ที่ 1.1734
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
- Brent ลดแรงบวกจาก +7.5% เหลือ +4.9% แต่ยังยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์เล็กน้อย
- ทองคำลดลง -0.6% ที่ 4,730 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงขายลดความเสี่ยงในตลาด
