08:24 · 14 เมษายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 14 เม.ย

ประเด็นหลัก
  • หุ้นกลับมาอยู่ในแดนบวกจากความหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน ขณะที่ดอลลาร์กลับมาสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง

ตลาดหุ้น (Equities)

  • ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ กลับมาอยู่ในแดนบวก แม้ช่วงต้นจะถูกกดดันจากความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่าน และการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ
  • บรรยากาศฟื้นตัวหลังคำพูดของ Donald Trump ที่ระบุว่าอิหร่าน “ยังต้องการข้อตกลง” และรายงานจาก CBS News ว่าทั้งสองฝ่ายยังมีการติดต่อกัน
  • หุ้นขนาดเล็กนำการปรับตัวขึ้น: Russell 2000 (US2000) +1%
  • S&P 500 และ Nasdaq (US500, US100) +0.5%
  • Dow Jones (US30) +0.3% แม้ถูกกดดันจาก Goldman Sachs

เศรษฐกิจ & นโยบายการเงิน

  • Austan Goolsbee เตือนว่า หากราคาน้ำมันอยู่เหนือ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต่อเนื่อง จะเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อไปทั่วเศรษฐกิจ

  • ย้ำว่าผู้บริโภคยังเป็นฐานหลักของเศรษฐกิจ แต่ความไม่แน่นอนกำลังกดดันความเชื่อมั่น

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

  • ยอดขายบ้านลดลงมากกว่าคาด: จาก 4.13M เหลือ 3.98M (ต่ำกว่าคาดที่ 4.07M)

ตลาดยุโรป

  • ปิดตลาดบวกเล็กน้อย
  • Amsterdam นำตลาด +0.45%
  • DAX ฟิวเจอร์ส +0.3%
  • ลอนดอนและปารีสปิดทรงตัว
  • IBEX35 -0.2%

ตลาดค่าเงิน (FX)

  • ดอลลาร์อ่อนค่าทั่ว G10 (USDIDX -0.1%) จากความหวังการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่าน
  • AUD (+1.1%) และ NZD (+0.9%) แข็งค่ามากที่สุด
  • เยนฟื้นตัวเล็กน้อย (USDJPY -0.1%)
  • EURUSD +0.55% ที่ 1.1734

สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

  • Brent ลดแรงบวกจาก +7.5% เหลือ +4.9% แต่ยังยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์เล็กน้อย
  • ทองคำลดลง -0.6% ที่ 4,730 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงขายลดความเสี่ยงในตลาด
