ข่าวเด่นวันนี้ 14 พ.ค.

🇺🇸 สหรัฐฯ
บรรยากาศตลาดช่วงท้ายการซื้อขายวันพุธมีความ “ผสมผสาน” แต่เอนเอียงไปในเชิงบวก แม้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่น่ากังวล ความไม่แน่นอนจากการเยือนจีนของประธานาธิบดี Donald Trump รวมถึงทิศทางราคาน้ำมันในอนาคต
นักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นในหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะดัชนี Nasdaq 100 ที่นำตลาดปรับตัวขึ้น ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้นราว 0.5% ส่วน Russell และ Dow Jones ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
ความคาดหวังและความไม่แน่นอนยังคงอยู่รอบคณะผู้แทนสหรัฐฯ ในจีน แม้จะมีรายงานว่าโครงสร้างการประชุมฝั่งจีนมีขนาดเล็กกว่าที่คาดไว้
หุ้นเด่นรายตัว:
• Alibaba Group พุ่งกว่า 7% หลังแนวโน้ม cloud และ AI แข็งแกร่ง
• Ford Motor Company พุ่งกว่า 12% จากกำไรที่ดีกว่าคาดอย่างมาก
เงินเฟ้อสหรัฐฯ และพลังงาน:
• PPI สูงกว่าคาด (Core 5.2% / Headline 6.0%)
• น้ำมันดิบลดลง 4.3 ล้านบาร์เรล (มากกว่าคาด)
• สต็อกน้ำมันเบนซินลดลงแรงกว่าคาดเช่นกัน
ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวในแดนบวกเล็กน้อย โดยได้แรงหนุนจากเงินทุนไหลจากสหรัฐฯ
• Euro Stoxx 50 futures +0.7%
• ดัชนีโปแลนด์ WIG20 +2% (โดดเด่นที่สุดในภูมิภาค)
📌 หุ้นเด่น:
• Siemens ลดลงเล็กน้อย หลังผลประกอบการต่ำกว่าคาด
ข้อมูลเศรษฐกิจ:
• GDP ยูโรโซน Q1 โต 0.8% (ชะลอจาก 1.2%)
• การจ้างงาน +0.5% YoY
• การผลิตอุตสาหกรรม -2.1% YoY
• เงินเฟ้อฝรั่งเศส 1% ตามคาด
สินค้าโภคภัณฑ์
• โกโก้ -3% จากแรงทำกำไร
• น้ำตาล +2% จากคาดการณ์ดีมานด์เอทานอล
• น้ำมัน ~106 USD/บาร์เรล (อ่อนตัวเล็กน้อย)
• อะลูมิเนียม +2% จากปัญหาซัพพลาย
• เงิน (Silver) +2% แตะ ~88 USD
คริปโต
ตลาดคริปโตเผชิญแรงขายหนัก:
• Bitcoin -1.5% ต่ำกว่า 80,000 USD
• Ethereum -1.2% ใกล้ 2,250 USD
• Solana -4% เหลือราว 90 USD
ข่าวเด่น | 12 พ.ค 2569
📈 EURUSD ขึ้น 0.4% ก่อน NFP