น้ำมันทรงตัว ขณะที่ตลาดเริ่มให้น้ำหนักกับความหวังด้านการเจรจาทางการทูตมากขึ้น

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในวันอังคาร โดยคืนกำไรบางส่วนจากช่วงก่อนหน้า โดยในช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ Brent เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 94–95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
การปรับตัวลงของราคาน้ำมันเป็นผลจากความคาดหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดในระดับจำกัดในเลบานอน รวมถึงถ้อยแถลงของ Donald Trump ที่ระบุว่าอาจสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้ภายในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังยอมรับว่าการเจรจามีอุปสรรคเกิดขึ้น แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ตลาดน้ำมันยังคงมีความอ่อนไหวสูงต่อข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ซึ่งหลายครั้งไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ แม้สถานการณ์ความขัดแย้งจะคลี่คลายลงอย่างสมบูรณ์ ก็ไม่ได้ลบความเสี่ยงด้านอุปทานที่ยังคงกดดันราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงให้น้ำหนักกับความเป็นไปได้ของการปรับตัวลงของราคาน้ำมันในอนาคต
อีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความไม่แน่นอน คือประเด็นทางการเมืองในสหรัฐฯ ที่อาจมีการกลับมาถกเถียงเรื่องการห้ามส่งออกน้ำมันดิบหรือผลิตภัณฑ์กลั่น Barclays ระบุว่า เมื่อเข้าใกล้การเลือกตั้งกลางเทอม ประเด็นนี้อาจถูกหยิบยกขึ้นมาพูดมากขึ้น แม้รัฐบาล Trump จะยังคงไม่สนับสนุนแนวทางดังกล่าว
ตามมุมมองของ Barclays การห้ามส่งออกจะส่งผลกระทบต่อระบบพลังงานรุนแรงยิ่งกว่าราคาน้ำมันที่ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากจะกระทบทั้งโรงกลั่นและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยตรง
OIL (D1)
น้ำมันดิบปรับตัวลงอีกครั้ง โดยราคาลงมาทดสอบขอบล่างของกรอบการเคลื่อนไหว (price channel) ที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นระหว่างระดับ 115–86 ดอลลาร์
ในเชิงเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA ยังสะท้อนแนวโน้มขาขึ้น (bullish momentum) ขณะที่ RSI อยู่บริเวณ 43 ซึ่งยังไม่เข้าสู่โซน oversold แต่สะท้อนแรงส่งที่เริ่มอ่อนลง
เส้น EMA100 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ โดยสามารถพยุงราคาไว้เหนือระดับ Fibonacci retracement 61.8% ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อยังคงมีอยู่ในระดับหนึ่ง แม้จะถูกกดดันจากแรงขายระยะสั้น
การที่ราคายังคงสร้างจุดต่ำ (trough) เหนือจุดต่ำสุดในช่วงกลางเดือนเมษายน บ่งชี้ว่าแม้ภาพรวมอาจดูนิ่ง แต่แรงกดดันเชิงโครงสร้างยังคงสูงกว่าที่เห็นจากการดูกราฟแบบผิวเผิน
แหล่งที่มา: xStation5
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