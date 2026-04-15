14:14 · 15 เมษายน 2026

สรุปข่าวเช้า (15.04.2026)

สรุปตลาด: บรรยากาศเป็นบวกจากความคืบหน้าการเจรจา US–Iran

ตลาดเปิดในโหมดเชิงบวก หลังมีสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดย JD Vance กล่าวถึงความเป็นไปได้ของ “ดีลใหญ่” ที่อาจแลกการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจกับการยุติโครงการนิวเคลียร์ ขณะที่ Donald Trump ส่งสัญญาณว่าการเจรจาอาจได้ข้อสรุปในไม่กี่วันข้างหน้า แม้ถ้อยแถลงยังคงมีความไม่แน่นอน

การเจรจายังคงดำเนินผ่านหลายช่องทาง รวมถึงการมีส่วนร่วมของปากีสถาน โดยช่วงเวลานี้ถือว่าสำคัญมาก เนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงกำลังทำหน้าที่เป็น “เส้นตาย” ของการเจรจา

 น้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์

ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่อง

  • WTI ~91.50 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • Brent ~95.60 ดอลลาร์/บาร์เรล

ความหวังในการลดความตึงเครียดทำให้ geopolitical risk premium ลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากผลลัพธ์ของการเจรจายังไม่แน่นอน

 ตลาดหุ้น

Sentiment แบบ risk-on ดีขึ้น หนุนตลาดหุ้น
ดัชนีสหรัฐฯ ปิดใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล สะท้อนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน

 เศรษฐกิจเอเชีย

ผลสำรวจ Reuters Tankan ชี้ว่า sentiment ภาคการผลิตของญี่ปุ่นลดลงแรงที่สุดในรอบ 3 ปี
สาเหตุหลักมาจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและปัญหาซัพพลายเชน ขณะที่ภาคในประเทศยังค่อนข้างแข็งแกร่ง

 นโยบายการเงิน

Janet Yellen ระบุว่า Fed อาจปรับลดดอกเบี้ยได้อีก 1 ครั้งในปีนี้ แม้ความเสี่ยงเงินเฟ้อจะยังเพิ่มขึ้น ทำให้แนวโน้มนโยบายยังคงไม่แน่นอนสูง

 ความเสี่ยงที่ยังอยู่

ภาพถ่ายดาวเทียมเผยว่าอิหร่านกำลังซ่อมแซมฐานขีปนาวุธใต้ดินระหว่างช่วงหยุดยิง โดยโครงสร้างราวครึ่งหนึ่งยังคงใช้งานได้
สะท้อนว่าความเสี่ยงการปะทุของความขัดแย้งยังไม่หมดไป

