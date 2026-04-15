สรุปข่าวเช้า (15.04.2026)

สรุปตลาด: บรรยากาศเป็นบวกจากความคืบหน้าการเจรจา US–Iran
ตลาดเปิดในโหมดเชิงบวก หลังมีสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดย JD Vance กล่าวถึงความเป็นไปได้ของ “ดีลใหญ่” ที่อาจแลกการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจกับการยุติโครงการนิวเคลียร์ ขณะที่ Donald Trump ส่งสัญญาณว่าการเจรจาอาจได้ข้อสรุปในไม่กี่วันข้างหน้า แม้ถ้อยแถลงยังคงมีความไม่แน่นอน
การเจรจายังคงดำเนินผ่านหลายช่องทาง รวมถึงการมีส่วนร่วมของปากีสถาน โดยช่วงเวลานี้ถือว่าสำคัญมาก เนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงกำลังทำหน้าที่เป็น “เส้นตาย” ของการเจรจา
น้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์
ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่อง
- WTI ~91.50 ดอลลาร์/บาร์เรล
- Brent ~95.60 ดอลลาร์/บาร์เรล
ความหวังในการลดความตึงเครียดทำให้ geopolitical risk premium ลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากผลลัพธ์ของการเจรจายังไม่แน่นอน
ตลาดหุ้น
Sentiment แบบ risk-on ดีขึ้น หนุนตลาดหุ้น
ดัชนีสหรัฐฯ ปิดใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล สะท้อนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน
เศรษฐกิจเอเชีย
ผลสำรวจ Reuters Tankan ชี้ว่า sentiment ภาคการผลิตของญี่ปุ่นลดลงแรงที่สุดในรอบ 3 ปี
สาเหตุหลักมาจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและปัญหาซัพพลายเชน ขณะที่ภาคในประเทศยังค่อนข้างแข็งแกร่ง
นโยบายการเงิน
Janet Yellen ระบุว่า Fed อาจปรับลดดอกเบี้ยได้อีก 1 ครั้งในปีนี้ แม้ความเสี่ยงเงินเฟ้อจะยังเพิ่มขึ้น ทำให้แนวโน้มนโยบายยังคงไม่แน่นอนสูง
ความเสี่ยงที่ยังอยู่
ภาพถ่ายดาวเทียมเผยว่าอิหร่านกำลังซ่อมแซมฐานขีปนาวุธใต้ดินระหว่างช่วงหยุดยิง โดยโครงสร้างราวครึ่งหนึ่งยังคงใช้งานได้
สะท้อนว่าความเสี่ยงการปะทุของความขัดแย้งยังไม่หมดไป
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลประกอบการและถ้อยแถลงจากธนาคารกลาง 🎙️
ดัชนี PPI สหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ EUR/USD ปรับตัวขึ้น
🚩 ดัชนี NFIB Small Business Optimism Index สหรัฐฯ แย่กว่าคาด
ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PPI ของสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางอยู่ในความสนใจหลัก