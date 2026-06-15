BREAKING: USDIDX ร่วง แม้ข้อมูล Michigan แข็งแกร่ง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนออกมาที่ 48.9 สูงกว่าคาดการณ์ที่ 46.0 และเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ 44.8
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นราว 4 จุด หรือประมาณ 9% ในเดือนนี้ โดยการปรับตัวดีขึ้นส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงในช่วงต้นเดือน
- ความเชื่อมั่นฟื้นตัวในทุกกลุ่ม ทั้งด้านอายุ การศึกษา และมุมมองทางการเมือง ขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเด่นชัด เนื่องจากต้นทุนน้ำมันมีสัดส่วนสูงในค่าใช้จ่ายครัวเรือน
- มุมมองต่อฐานะการเงินส่วนบุคคล แนวโน้มการเงิน และภาวะธุรกิจ ปรับตัวดีขึ้นทั้งหมด
- แม้ตัวเลขจะฟื้นตัว แต่ความเชื่อมั่นยังต่ำกว่าระดับเดือนมกราคม 2026 อยู่ 13% และต่ำกว่าปีก่อน 19% โดยผู้บริโภคยังคงกังวลเรื่องค่าครองชีพและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง
- คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีข้างหน้าลดลงจาก 4.8% ในเดือนพฤษภาคม สู่ 4.6% ในเดือนมิถุนายน แต่ยังถือว่าสูง
- ขณะที่คาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวลดลงจาก 3.9% เหลือ 3.4% แต่ยังสูงกว่าช่วง 2.8%–3.2% ที่เห็นตลอดปี 2024
- การสำรวจจัดทำระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน
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Source: xStation 5
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