กราฟประจำวัน: EU50 – ดัชนีหุ้นยุโรปทำจุดสูงสุดใหม่ (15.06.2026)

ภาพรวมตลาด
ข้อตกลงที่บรรลุระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านสร้างแรงซื้อ (euphoria) ให้กับตลาดหุ้น โดยดัชนีหลักของยุโรปปรับตัวขึ้นราว +1.5% บางดัชนี เช่น Euro Stoxx 50 ได้ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่
แรงหนุนสำคัญมาจากหุ้นกลุ่ม การบิน (aviation) และ ยานยนต์ (automotive) ซึ่งได้รับประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง
ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)
ตามรายงานจากประธานาธิบดี Trump ระบุว่า ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) จะถูกเปิดอีกครั้งหลังข้อตกลงลงนามในวันศุกร์ โดยในช่วงเปลี่ยนผ่าน อิหร่านจะดำเนินการเคลียร์ทุ่นระเบิดในพื้นที่
นี่เป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางตลาด เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ (crude oil futures) ปรับตัวลดลงทั่วทั้งเส้นอายุสัญญา และเริ่มสะท้อนความคาดหวังว่าราคาน้ำมันอาจลดลงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ภายในสิ้นปี
นโยบายการเงิน (Monetary Policy)
สุนทรพจน์ล่าสุดของ Christine Lagarde มีโทน hawkish มากกว่าที่คาด โดยระบุว่า:
- การขึ้นดอกเบี้ย “มีความเหมาะสม” ภายใต้ทุกสถานการณ์เงินเฟ้อ
- ไม่ว่าจะเป็นกรณีพื้นฐาน หรือกรณีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อรุนแรง
- เศรษฐกิจยังไม่อยู่ในภาวะที่การเติบโตถูกคุกคามอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหลังการประชุมดังกล่าว อยู่ได้ไม่นาน เพราะข้อตกลงสหรัฐฯ–อิหร่านช่วยกดราคาน้ำมันและก๊าซลง ลดแรงกดดันเงินเฟ้อ
ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักเต็มที่ต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพียงรอบเดียวในเดือนธันวาคม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกในอนาคต
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Data)
วันนี้จะมีการประกาศข้อมูล ผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อดัชนี เนื่องจาก:
- ตลาดกำลังให้ความสนใจกับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก
- ข้อมูลมีความล่าช้า (US data เดือนพฤษภาคมถูกเผยแพร่ในวันเดียวกัน)
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
รูปที่ 1: EU50 (13.06.2025 – 15.06.2026)
แหล่งที่มา: xStation, 15.06.2026
หลังจากการปรับฐานรุนแรงที่เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม กราฟได้กลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง และสามารถทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ได้ในวันนี้บริเวณประมาณ 6,270 จุด ราคาปัจจุบันอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด (EMA 50, 100, 150) อย่างชัดเจน โดยเส้นเหล่านี้ยังคงจัดเรียงในรูปแบบที่สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น (pro-growth formation)
ตัวชี้วัด RSI อยู่ที่ระดับ 63.7 สะท้อนว่าตลาดอยู่ในภาวะค่อนข้างร้อนแรง แต่ยังไม่เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่เหนือระดับ 70
ในขณะเดียวกัน เส้น MACD ยังคงอยู่เหนือระดับศูนย์อย่างชัดเจน แต่แท่งฮิสโตแกรมเริ่มหดตัวลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมของการขึ้นเริ่มชะลอลงเล็กน้อย
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มิโคลัช ยูซวีอัค (Michał Jóźwiak), นักวิเคราะห์ตลาดการเงินจาก XTB
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