BREAKING: ตัวเลข Industrial Production ของสหรัฐออกมา “ผสมผสาน”

🚨 สหรัฐเผยตัวเลข Industrial Production เดือนพฤษภาคม “ต่ำกว่าคาด” สะท้อนภาคการผลิตเริ่มชะลอตัว
📊 ตัวเลขสำคัญ:
• Industrial Production (MoM): +0.1%
(คาด +0.3% | ก่อนหน้า +0.7%)
• Capacity Utilization: 76.2%
(ตรงคาด | ก่อนหน้า 76.1%)
• Industrial Production (YoY): +1.7%
(ก่อนหน้า +1.4%)
ตลาดมองอย่างไร?
ตัวเลข Industrial Production ถือเป็นหนึ่งในดัชนีสำคัญที่สะท้อน “กิจกรรมจริง” ของภาคอุตสาหกรรมสหรัฐ ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต โรงงาน เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค
แม้ตัวเลขรายปีจะยังเติบโตที่ 1.7% แสดงว่าเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมยังขยายตัว แต่โมเมนตัมรายเดือนเริ่มชะลอลงอย่างชัดเจน หลังเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ต่ำกว่าคาดมาก และชะลอลงแรงจากเดือนก่อน
สิ่งนี้สะท้อนว่า:
• ความต้องการสินค้าเริ่มอ่อนตัว
• ภาคการผลิตกำลังเข้าสู่ช่วง “Moderate Growth”
• เศรษฐกิจสหรัฐอาจเริ่มสูญเสียแรงส่งบางส่วน
แต่ยังไม่ใช่สัญญาณถดถอย
ด้าน Capacity Utilization ที่ทรงตัวที่ 76.2% ถือเป็นจุดที่ช่วยลดความกังวล เพราะสะท้อนว่าโรงงานยังเดินเครื่องในระดับค่อนข้างเสถียร และยังไม่ได้เกิดแรงกดดันด้าน Supply Constraints มากนัก
ในมุมของ Fed:
ตัวเลขชุดนี้อาจถูกมองว่า “ไม่ร้อนแรงพอ” ที่จะสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มเติม ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนมุมมองว่าธนาคารกลางสหรัฐมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการผ่อนคลายนโยบายในระยะต่อไป
สรุปภาพรวม:
• ตัวเลขออกมา “Mixed”
• ภาคอุตสาหกรรมยังโต แต่เริ่มชะลอ
• ไม่ได้แย่มากจนสร้าง Panic
• ตลาดจะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจชุดถัดไป เพื่อประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลัง Soft Landing หรือเริ่มเข้าสู่ภาวะอ่อนแรงจริง
Source: xStation5
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