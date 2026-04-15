08:59 · 15 เมษายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 15 เม.ย

 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

วอลล์สตรีทเปิดบวกอย่างแข็งแกร่งหลังตัวเลข PPI ออกมาต่ำกว่าคาด

  • S&P 500 +1% กว่า
  • Nasdaq +1.8%
  • Dow Jones +0.5%

แรงหนุนหลักมาจากเงินเฟ้อที่ชะลอลง ทำให้ sentiment โดยรวมเป็นบวก แม้ยังมีความกังวลเรื่องราคาพลังงานและทิศทางดอกเบี้ยของ Fed

 ตลาดหุ้นยุโรป

ปิดตลาดในแดนบวกทั่วภูมิภาค

  • DAX +1.2%
  • CAC 40 +1.1%
  • IBEX 35 +1.5%
  • FTSE 100 +0.2%

ภาพรวมได้รับแรงหนุนจาก sentiment เชิงบวกทั่วโลกและความคาดหวังการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

 ตลาดค่าเงิน (FX)

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
แรงกดดันมาจากความคาดหวังด้านการเจรจาสันติภาพ ทำให้มีการไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

  • ทองคำ +เกือบ 2% แตะ ~4,850 USD
  • เงิน (Silver) +5% แตะ ~80 USD
  • น้ำมัน Brent -3% ลงมา ~95 USD/บาร์เรล

ทองและเงินได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอน ขณะที่น้ำมันถูกกดดันจากความคาดหวังด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจผ่อนคลาย

 ตลาดคริปโต

บรรยากาศกลับมาเป็นบวก

  • Bitcoin +2% แตะ ~75,000 USD
  • Ethereum +5% เหนือ 2,300 USD

ได้แรงหนุนจาก risk-on sentiment ในตลาดโลก

 ผลประกอบการธนาคารสหรัฐฯ

ฤดูกาลงบเริ่มต้นแบบผสม แต่โดยรวมยังแข็งแกร่ง

  • BlackRock: กำไรเติบโตดี หนุนโดยเงินไหลเข้ากองทุน
  • JPMorgan Chase: ผลงานแข็งแกร่ง ทำรายได้ระดับ record แม้มีแรงกดดันจาก margin
  • Wells Fargo: ผลลัพธ์อ่อนกว่าคาด ทำให้ตลาดตอบรับเชิงลบ

สรุปภาพรวม

ตลาดโลกกำลังอยู่ในโหมด “risk-on” จากเงินเฟ้อที่ชะลอลงและความหวังด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่ยังต้องจับตาความเสี่ยงจากพลังงาน ดอกเบี้ย และแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะถัดไป

