ข่าวเด่นวันนี้ 15 เม.ย

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
วอลล์สตรีทเปิดบวกอย่างแข็งแกร่งหลังตัวเลข PPI ออกมาต่ำกว่าคาด
- S&P 500 +1% กว่า
- Nasdaq +1.8%
- Dow Jones +0.5%
แรงหนุนหลักมาจากเงินเฟ้อที่ชะลอลง ทำให้ sentiment โดยรวมเป็นบวก แม้ยังมีความกังวลเรื่องราคาพลังงานและทิศทางดอกเบี้ยของ Fed
ตลาดหุ้นยุโรป
ปิดตลาดในแดนบวกทั่วภูมิภาค
- DAX +1.2%
- CAC 40 +1.1%
- IBEX 35 +1.5%
- FTSE 100 +0.2%
ภาพรวมได้รับแรงหนุนจาก sentiment เชิงบวกทั่วโลกและความคาดหวังการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ตลาดค่าเงิน (FX)
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
แรงกดดันมาจากความคาดหวังด้านการเจรจาสันติภาพ ทำให้มีการไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
- ทองคำ +เกือบ 2% แตะ ~4,850 USD
- เงิน (Silver) +5% แตะ ~80 USD
- น้ำมัน Brent -3% ลงมา ~95 USD/บาร์เรล
ทองและเงินได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอน ขณะที่น้ำมันถูกกดดันจากความคาดหวังด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจผ่อนคลาย
ตลาดคริปโต
บรรยากาศกลับมาเป็นบวก
- Bitcoin +2% แตะ ~75,000 USD
- Ethereum +5% เหนือ 2,300 USD
ได้แรงหนุนจาก risk-on sentiment ในตลาดโลก
ผลประกอบการธนาคารสหรัฐฯ
ฤดูกาลงบเริ่มต้นแบบผสม แต่โดยรวมยังแข็งแกร่ง
- BlackRock: กำไรเติบโตดี หนุนโดยเงินไหลเข้ากองทุน
- JPMorgan Chase: ผลงานแข็งแกร่ง ทำรายได้ระดับ record แม้มีแรงกดดันจาก margin
- Wells Fargo: ผลลัพธ์อ่อนกว่าคาด ทำให้ตลาดตอบรับเชิงลบ
สรุปภาพรวม
ตลาดโลกกำลังอยู่ในโหมด “risk-on” จากเงินเฟ้อที่ชะลอลงและความหวังด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่ยังต้องจับตาความเสี่ยงจากพลังงาน ดอกเบี้ย และแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะถัดไป
