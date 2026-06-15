Economic Calendar: เงินเยนจะกลับมาได้แรงหนุนหรือไม่? (15.06.2026)

วันนี้ตลาดการเงินทั่วโลกยังคงถูกขับเคลื่อนเป็นหลักจากข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งกลบกระแสข้อมูลเศรษฐกิจจากประเทศหลักต่าง ๆ ไปเกือบทั้งหมด อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในช่วงนี้ก็มีค่อนข้างจำกัดอยู่แล้ว โดยในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดได้รับเพียงข้อมูลเชิง Soft Data จากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์เงินเฟ้อ
สำหรับวันนี้ ตลาดจะจับตาการประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน (เดือนเมษายน) และสหรัฐฯ (เดือนพฤษภาคม) อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มหันความสนใจไปยังการประชุมนโยบายการเงินของออสเตรเลียและญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของสัปดาห์ที่เข้มข้นอย่างมากด้านธนาคารกลาง
ขณะนี้มีสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อาจตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยอาจปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นสู่ระดับ 1%
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
วันศุกร์
รายงานจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนประจำเดือนมิถุนายนออกมาในเชิงบวกพอสมควร:
• คาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปี ลดลงสู่ระดับ 4.6% จาก 4.8% ในเดือนก่อนหน้า
• คาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 5 ปี ลดลงแรงกว่า จาก 3.9% สู่ 3.4%
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 48.9 เทียบกับ 44.8 ในเดือนพฤษภาคม
ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันจันทร์
Tuesday
ปฏิทินผลประกอบการ (Earnings Calendar)
สหรัฐฯ
Canopy Growth (CGC.US) – BMO (ก่อนเปิดตลาด)
Quantum (QMCO.US) – AMC (หลังปิดตลาด)
Dave & Buster’s Entertainment (PLAY.US) – AMC (หลังปิดตลาด)
Nuvve Holding (NVVE.US) – AMC (หลังปิดตลาด)
Regencell Bioscience (RGC.US) – AMC (หลังปิดตลาด)
3 ตลาดที่น่าจับตา
น้ำมันดิบ (Crude Oil / OIL)
การประกาศข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงเกือบ 4.5% โดยพิธีลงนามข้อตกลงมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์นี้ ขณะที่ในช่วงนี้ช่องแคบฮอร์มุซจะถูกเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
ทองคำ (Gold / GOLD)
การลดลงของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กลับส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น ซึ่งเรามองว่ามีปัจจัยหลักมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดของปี 2026
NIKKEI 225 (JP225)
ข่าวจากวอชิงตันในวันนี้ช่วยหนุนดัชนีให้ปรับตัวขึ้นเกือบ 5% โดยตลาดกำลังจับตาการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในช่วงข้ามคืนวันจันทร์ถึงอังคาร ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยแนวทางนโยบาย (forward guidance) จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทั้งค่าเงินเยนและดัชนี NIKKEI 225
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Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงินจาก XTB
Morning Wrap: ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดอีกครั้งแล้ว (15.06.2026)
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