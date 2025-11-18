ราคาถั่วเหลืองปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือน หลังรายงาน USDA และความคาดหวังบวกเกี่ยวกับการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน

- สัญญาถั่วเหลืองทะลุแนวต้านสำคัญ หลังความคาดหวังความต้องการฟื้นตัว
- นอกจากนี้ รายงาน USDA ล่าสุดคาดการณ์ปริมาณการผลิตลดลง ซึ่งอาจกระตุ้นแรงซื้อและดันราคาขึ้น
ฟิวเจอร์สถั่วเหลืองปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งวันนี้ (+2.4%) ฟื้นตัวจากการปรับตัวลงก่อนหน้า หลังนักลงทุนตอบสนองต่อความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับการค้าภาคเกษตรระหว่างสหรัฐและจีน สัญญาถั่วเหลืองมกราคมของ CBOT เพิ่มขึ้น 20½ เซนต์ ปิดที่ 11.45 ดอลลาร์ต่อบุชเชล โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าจีนอาจเพิ่มการซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐหลังการเจรจาทางการทูตครั้งล่าสุด
ปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนในบราซิลยังเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนราคาหุ้นด้วยความกังวลต่ออุปทาน โดยราคาสินค้าผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง เช่น Soymeal และ Soyoil เคลื่อนไหวแบบผสม ในขณะที่ฟิวเจอร์สข้าวโพดปรับขึ้นเล็กน้อย สะท้อนแรงหนุนในตลาดธัญพืชโดยรวมหลังรายงาน USDA ล่าสุด
รายงานคาดการณ์ว่าผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐปีนี้จะอยู่ที่ 4.25 พันล้านบุชเชล ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อยและลดลง 3% จากปีก่อน ผลผลิตต่อเอเคอร์คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดที่ 53 บุชเชลต่อเอเคอร์ ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกรวมปรับลดลงเหลือ 80.3 ล้านเอเคอร์ ต่ำกว่าปี 2024
สัญญา SOYBEAN ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังการขายออกช่วงเปิดตลาด ส่งผลให้ราคาปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือน ค่า RSI ขณะนี้เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทานที่เปลี่ยนแปลง อาจช่วยหนุนให้ราคายังคงอยู่ในระดับสูงได้
Source: xStation5
