ตลาดเด่นวันนี้ 📈 น้ำมันจะขึ้นไปถึง $150 หรือไม่? Enverus เตือน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent (Brent crude) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังการพุ่งขึ้นแรงในวันจันทร์ ซึ่งนักลงทุนตอบสนองด้วยความตื่นตระหนกต่อการยกระดับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอีกครั้ง รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ Pete Hegseth มีกำหนดแถลงข่าวในวันนี้ ซึ่งตลาดจะจับตาสัญญาณเพิ่มเติมของการยกระดับความขัดแย้ง ทำให้ฟิวเจอร์สอาจยังคงผันผวนสูง
ราคาน้ำมัน Brent ลดลงมาอยู่แถว 113 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเพิ่มขึ้นเกือบ 6% ในวันจันทร์ เรือหลายร้อยลำกำลังรวมตัวใกล้ดูไบ ขณะที่บางส่วนหลีกเลี่ยงการผ่าน Strait of Hormuz จากความพยายามของอิหร่านในการขยายเขตควบคุม
Mohammad Bagher Qalibaf ประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าผู้เจรจากับสหรัฐฯ เตือนว่าอิหร่าน “ยังไม่เริ่มจริงจังด้วยซ้ำ” ในความขัดแย้งที่ Hormuz โดยระบุว่า “เรารู้ดีว่าสถานะปัจจุบันเป็นสิ่งที่สหรัฐฯ ยอมรับไม่ได้ แต่เรายังไม่ได้เริ่มจริง ๆ” ในขณะเดียวกัน เกาหลีใต้กำลังพิจารณาเข้าร่วมแนวร่วมเพื่อคุ้มครองเสรีภาพการเดินเรือผ่าน Hormuz ขณะที่อิหร่านยังไม่ยืนยันหรือปฏิเสธการโจมตีศูนย์กลางน้ำมันที่ Fujairah
ข้อมูลสำคัญ
- ราคาน้ำมันยังคงรักษากำไรส่วนใหญ่ไว้ได้ หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางปะทุขึ้น โดยสหรัฐฯ และอิหร่านมีการปะทะใกล้ Hormuz ทำให้ WTI อยู่ราว 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังเพิ่มขึ้นมากกว่า 4%
- เมื่อวันที่ 4 พ.ค. กองทัพสหรัฐฯ ได้สกัดการโจมตีจากอิหร่าน พร้อมคุ้มกันเรือธงสหรัฐฯ 2 ลำผ่านเส้นทางสำคัญ ตามรายงานของ US Central Command
- ท่าเรือน้ำมันใน Fujairah (UAE) ถูกโจมตี เพิ่มความกังวลต่อความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค
- Eurasia Group ระบุว่า หากไม่มีข้อตกลงสหรัฐฯ–อิหร่าน ช่องแคบ Hormuz มีแนวโน้มถูกปิดต่อเนื่อง ซึ่งจะกดดันราคาน้ำมันขาขึ้น
- ซีอีโอ Chevron Mike Wirth เตือนว่าซัพพลายน้ำมันโลกกำลัง “ตึงตัวขึ้น” จากการปิด Hormuz และน้ำมันสหรัฐฯ ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 80%
- ช่องแคบ Hormuz แทบถูกปิดจริง โดยมีภาวะ “สองด้านของการปิดกั้น” คืออิหร่านพยายามหยุดการขนส่ง และสหรัฐฯ กีดกันเรือที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
- รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Abbas Araghchi ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐฯ มีความคืบหน้า แต่เตือนสหรัฐฯ และ UAE ไม่ให้ถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้ง พร้อมย้ำว่า “ไม่มีทางออกทางทหารสำหรับวิกฤตการเมือง”
- Donald Trump ระบุว่าความขัดแย้งอาจยืดเยื้ออีก 2–3 สัปดาห์
มุมมอง Enverus
Enverus มองว่าราคาน้ำมันมีแนวโน้ม “ไต่ขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป” เนื่องจากการยกระดับความตึงเครียดยังคงเป็นฐานของตลาด และแนวโน้มสันติภาพกำลังลดลง โดยผลกระทบจากการปะทุเพิ่มเติมนั้นยากจะคาดเดา แต่ “ไม่เป็นผลดีแน่นอน”
Brent crude (D1)
น้ำมันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง หากแรงขาขึ้นรอบปลายกุมภาพันธ์ (พีคต้นเมษายน) เกิดรูปแบบ 1:1 ซ้ำอีกครั้ง เป้าหมาย 150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลยังไม่สามารถตัดทิ้งได้
อย่างไรก็ตาม โซน 113–118 ดอลลาร์ถือเป็นบริเวณที่มีโอกาสเกิดแรงขายทำกำไรสูง เนื่องจากเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายปี และเพิ่มความผันผวนทั้งสองทิศทาง แนวรับสำคัญคือ EMA 50 วัน ซึ่งอยู่ใกล้ระดับจิตวิทยา 100 ดอลลาร์
หากความตึงเครียดใน Hormuz เพิ่มขึ้น และกระทบไปถึง Bab el-Mandeb, ท่อ East–West และโครงสร้างพื้นฐานในทะเลแดง ราคา 150 ดอลลาร์อาจกลายเป็น “scenario ที่เป็นไปได้จริง” ภายในปีนี้ โดยปัจจุบันแม้ราคาน้ำมันอยู่ที่ 113 ดอลลาร์ แต่ยังไม่เห็นสัญญาณชัดเจนของการทำลายอุปสงค์น้ำมันโลก ตามการวิเคราะห์ของ Morgan Stanley
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้ 6 พ.ค.
ผู้ที่ได้รับประโยชน์แบบไม่คาดคิดจากกระแส AI: Caterpillar
BREAKING: ข้อมูล ISM ของสหรัฐฯ เปิดทางให้ FED มีแนวโน้มใช้นโยบายผ่อนคลายมากขึ้น 💡
Czechoslovak Group: ผู้ผลิตอาวุธระดับตำนานถูกตั้งข้อสงสัยและเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาใหม่ ๆ