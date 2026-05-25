🔴Live ปลาย พ.ค.ทองคำจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่?

ทองคำปรับตัวขึ้น หลังตลาดเริ่มคาดหวังว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจยุติลงในไม่ช้า?
วิเคราะห์กราฟราคาทองคำ (GOLD) กรอบเวลา H4:
การปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ช่วยให้ราคาทองคำกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงระยะสั้นบริเวณ 4,580 USD/oz อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม แรงซื้อในปัจจุบันยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะผลักดันราคาให้ทะลุผ่านแนวต้านสำคัญนี้ได้อย่างชัดเจน
หลังจากเข้าใกล้โซนแนวต้าน ตลาดเริ่มเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้น ส่งผลให้ราคามีการย่อตัวเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนว่าฝั่งซื้อยังคงต้องการแรงหนุนเพิ่มเติมเพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในรอบนี้
ถึงแม้เช่นนั้น การที่ราคาสามารถ Breakout ออกจากกรอบสะสมเดิมได้ก่อนหน้านี้ ยังถือเป็นสัญญาณเชิงบวกในระยะสั้น และเปิดโอกาสให้ทองคำสามารถรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัว เพื่อเดินหน้าขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 4,650 USD/oz ได้
อย่างไรก็ตาม ควรระวังว่าบริเวณ 4,590 USD/oz ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญที่มีบทบาทชี้ชะตาทิศทางตลาด ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถทะลุผ่านระดับนี้ได้อย่างชัดเจน ความเสี่ยงของการปรับฐานลงยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดยังอ่อนไหวต่อปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
