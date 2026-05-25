  
20:00 · 25 พฤษภาคม 2026

🔴Live ปลาย พ.ค.ทองคำจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่?

ทองคำปรับตัวขึ้น หลังตลาดเริ่มคาดหวังว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจยุติลงในไม่ช้า?

วิเคราะห์กราฟราคาทองคำ (GOLD) กรอบเวลา H4:

การปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ช่วยให้ราคาทองคำกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงระยะสั้นบริเวณ 4,580 USD/oz อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม แรงซื้อในปัจจุบันยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะผลักดันราคาให้ทะลุผ่านแนวต้านสำคัญนี้ได้อย่างชัดเจน

หลังจากเข้าใกล้โซนแนวต้าน ตลาดเริ่มเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้น ส่งผลให้ราคามีการย่อตัวเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนว่าฝั่งซื้อยังคงต้องการแรงหนุนเพิ่มเติมเพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในรอบนี้

ถึงแม้เช่นนั้น การที่ราคาสามารถ Breakout ออกจากกรอบสะสมเดิมได้ก่อนหน้านี้ ยังถือเป็นสัญญาณเชิงบวกในระยะสั้น และเปิดโอกาสให้ทองคำสามารถรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัว เพื่อเดินหน้าขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 4,650 USD/oz ได้

อย่างไรก็ตาม ควรระวังว่าบริเวณ 4,590 USD/oz ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญที่มีบทบาทชี้ชะตาทิศทางตลาด ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถทะลุผ่านระดับนี้ได้อย่างชัดเจน ความเสี่ยงของการปรับฐานลงยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดยังอ่อนไหวต่อปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

 ⏰ เข้าร่วม ไลฟ์กับผู้เชี่ยวชาญ XTB เวลา 20:00 น. 

 

25 พฤษภาคม 2026, 15:15

GOLD – กำลังมุ่งหน้าสู่ระดับ 4,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์หรือไม่?
25 พฤษภาคม 2026, 14:45

ราคาน้ำมันร่วง: ความหวังใหม่ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
25 พฤษภาคม 2026, 13:12

สรุปตลาดเช้านี้: ตลาดเปิดรับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หลังสุดสัปดาห์ 🟩 (25.05.2026)
25 พฤษภาคม 2026, 08:44

รัสเซียกำลังแพ้ในสงครามแย่งชิงตลาดน้ำมัน
สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาณการซื้อขาย วิเคราะห์ทางเทคนิค
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก