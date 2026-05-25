GOLD – กำลังมุ่งหน้าสู่ระดับ 4,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์หรือไม่?

- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเมื่อ ตลาดกำลังเดิมพันว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยุติลงในเร็ว ๆ นี้
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเมื่อ ตลาดกำลังเดิมพันว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยุติลงในเร็ว ๆ นี้
ราคาทองคำฟื้นตัวจากข่าวดีตะวันออกกลาง
ตลาดการเงินโลกเปิดสัปดาห์ใหม่ด้วยบรรยากาศเชิงบวก โดยราคาทองคำตลาดสปอตในเอเชียปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง เพิ่มขึ้นเกือบ 70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (มากกว่า 1.5%) มาอยู่บริเวณ 4,580 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินก็พุ่งแรงเช่นกัน (+4.3%) แตะระดับ 78.9 ดอลลาร์ต่อออนซ์
แรงหนุนหลักของการฟื้นตัวครั้งนี้มาจากโพสต์บนโซเชียลมีเดีย Truth Social ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งระบุว่าสหรัฐฯ “บรรลุข้อตกลงในหลักการ” กับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานเกือบ 3 เดือน ข่าวดังกล่าวกระตุ้นปฏิกิริยา “ตรงกันข้าม” ในตลาด โดยความคาดหวังด้านสันติภาพทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ร่วงลงกว่า 5% (อยู่ที่ 98.1 และ 91.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามลำดับ) ซึ่งช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อจากต้นทุนพลังงาน และหยุดแรงกดดันขาลงของโลหะมีค่า
แรงกดดันเงินเฟ้อ “ผ่อนคลายลง”
การที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์ ช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ความคาดหวังต่อการใช้นโยบายการเงินตึงตัวจากธนาคารกลางลดลง ตลาดพันธบัตรโลกซึ่งเพิ่งเผชิญแรงขายอย่างหนักเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามา ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (Bond Yield) ลดลง และช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ
ในเวลาเดียวกัน เงินทุนเริ่มไหลออกจากดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบทบาทสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ส่งผลให้ดัชนี Dollar Index (DXY) ลดลง 0.25% มาอยู่ที่ 98.99 จุด การอ่อนค่าของดอลลาร์และการลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรจึงเป็น “แรงหนุนคู่” ที่ช่วยให้ราคาทองคำฟื้นตัวได้ แม้จะเพิ่งลดลง 3.7% ในสัปดาห์ก่อน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร – ตัวแปรความเสี่ยงที่ต้องจับตา
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นอีกครั้งว่า ในช่วง 3 เดือนของความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซีย ทองคำไม่ได้เคลื่อนไหวในฐานะ “สินทรัพย์ปลอดภัย” แบบดั้งเดิม แต่ถูกขับเคลื่อนหลักด้วยปัจจัยมหภาค เช่น เงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย
นักวิเคราะห์จาก Zaye Capital Markets ระบุว่า ตัวแปรสำคัญที่ต้องจับตาในระยะต่อไปคือความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวกับราคาทองคำ หากเกิดภาวะวิกฤตความเชื่อมั่นในตลาดตราสารหนี้จนทำให้ผลตอบแทนยังคงเพิ่มขึ้นผิดปกติ แต่ราคาทองคำไม่ปรับตัวลงตาม อาจเป็นสัญญาณว่าทองกำลังเริ่มกลับมามีบทบาท “สินทรัพย์ปลอดภัย” อีกครั้ง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
แหล่งที่มา: xStation5
แรงซื้อในช่วงเช้าวันนี้ช่วยให้ราคาทองคำกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณจุดสูงระยะสั้นแถว 4,580 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม แรงซื้อในปัจจุบันยังไม่แข็งแรงพอที่จะผลักดันราคาให้ทะลุแนวต้านสำคัญนี้ได้อย่างชัดเจน หลังจากแตะบริเวณแนวต้าน ตลาดก็เกิดแรงย่อตัวเล็กน้อย สะท้อนว่าแรงซื้อยังต้องการแรงหนุนเพิ่มเติมเพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
ถึงอย่างไรก็ตาม การที่ราคาทะลุออกจากกรอบสะสมก่อนหน้านี้ได้ ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกในระยะสั้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ราคาทองคำยังสามารถรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัว และมีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 4,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์
อย่างไรก็ดี ต้องระวังว่าบริเวณ 4,590 ดอลลาร์ต่อออนซ์ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญ หากราคายังไม่สามารถทะลุผ่านระดับนี้ได้อย่างชัดเจน ก็ยังมีโอกาสเกิดการย่อตัวลงอีกครั้ง โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดยังอ่อนไหวต่อปัจจัยมหภาคและความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
โดย Max Tran - Analyst XTB Thailand
ราคาน้ำมันร่วง: ความหวังใหม่ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
สรุปตลาดเช้านี้: ตลาดเปิดรับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หลังสุดสัปดาห์ 🟩 (25.05.2026)
รัสเซียกำลังแพ้ในสงครามแย่งชิงตลาดน้ำมัน
ข่าวเด่นวันนี้ 25 พ.ค.