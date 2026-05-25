Market Wrap: ความคึกคักในตลาดพุ่งแรง 💥 นักลงทุนกำลังเดิมพันว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยุติลงหรือไม่ ❓

ดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ แตะระดับสูงสุดในรอบมากกว่าสองเดือน โดย DAX (DE40) เพิ่มขึ้นประมาณ +1.82% ขณะที่ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับตัวขึ้น +1.85% โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า กรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ “ถูกเจรจาไปแล้วเกือบทั้งหมด” ซึ่งสร้างแรงกระตุ้นต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และช่วยคลายความกังวลต่อเงินเฟ้อและความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่า ประเด็นสำคัญยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ได้แก่ โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ และข้อตกลงที่เป็นไปได้อาจเป็นเพียงการหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้น
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดย Brent ลดลงประมาณ 4.7% มาอยู่แถว 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ลดลงมากกว่า 5% ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โดยดัชนี USDIDX ลดลง 0.30% ส่วนค่าเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1.1642
ในเชิงราย sector กลุ่มอุตสาหกรรม (+2.20%), กลุ่มการเงิน/ธนาคาร (+1.75–2.2%) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (discretionary consumer goods) (+1.61%) เป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นนำตลาด สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นและแรงหนุนจากการคลายตัวของราคาพลังงาน
ในทางกลับกัน มีเพียงกลุ่มพลังงาน (energy) เท่านั้นที่ยังอยู่ในแดนลบ (-1.40%) โดยได้รับแรงกดดันโดยตรงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ขณะเดียวกันกลุ่มเฮลท์แคร์ยังเคลื่อนไหวค่อนข้างอ่อนแอ (+0.46%)
ปริมาณการซื้อขายโดยรวมลดลง เนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร
แหล่งที่มา: XTB
Delivery Hero — หุ้นที่เคลื่อนไหวแรงที่สุดในตลาดยุโรป: พุ่งขึ้นมากกว่า 12% แตะระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน หลัง Financial Times รายงานว่า Uber กำลังพิจารณาเพิ่มข้อเสนอซื้อกิจการ หลังจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งปฏิเสธข้อเสนอที่ราคา 38 ยูโรต่อหุ้น
ปัจจุบัน Uber เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Delivery Hero ด้วยสัดส่วนประมาณ 19.5% ขณะที่นักลงทุนบางส่วนเรียกร้องให้เพิ่มราคาข้อเสนอขึ้นไปเหนือระดับ 40 ยูโรต่อหุ้น Jefferies ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 29 ยูโรเป็น 42.5 ยูโร พร้อมระบุถึง “ประเด็นด้านกฎหมายการแข่งขัน (antitrust) จำนวนมาก” เนื่องจาก Uber และ Delivery Hero มีธุรกิจทับซ้อนกันใน 22 ตลาด
Safran (+4.46%) เป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในดัชนี Euro Stoxx 50 โดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์อากาศยานรายนี้ได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมในอุตสาหกรรมการบินที่เพิ่มขึ้น (ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงของสายการบิน) และการใช้จ่ายด้านกลาโหมในยุโรปที่เพิ่มขึ้น
Airbus (+2.79%) และ Air France-KLM (+2.79% และ +7.5%) ก็ปรับตัวขึ้นแรงตามราคาน้ำมันที่ลดลง
ในกลุ่มการเงิน Deutsche Bank (+2.88%) และ BNP Paribas (+2.64%) เป็นหนึ่งในหุ้นที่หนุนดัชนีหลักให้ปรับตัวขึ้นในวันนี้
ในทางกลับกัน กลุ่มพลังงานเผชิญแรงกดดันชัดเจน โดย Eni ลดลง 1.78% และ TotalEnergies ลดลง 1.24% หลังราคาน้ำมันปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง
