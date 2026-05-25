US100 พุ่งขึ้น 1.5% 📈

ความคาดหวังต่อความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งสัญญาณในช่วงสุดสัปดาห์ กำลังเป็นแรงหนุนให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะดัชนีฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ของสหรัฐฯ (US100) ที่พุ่งขึ้นมากกว่า 1.5% แม้ว่าตลาดสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันนี้เนื่องจากเป็นวันหยุดก็ตาม
- ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ Brent (OIL) ปรับตัวลงประมาณ 4% ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรลดลงและสนับสนุนการไหลของเงินเข้าสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ดัชนี MSCI All Country World Index ขยับเข้าใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนตลาดเอเชียอยู่ในภาวะเชิงบวก โดยดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นพุ่งเกือบ 3% จากแรงซื้อในหุ้นเทคโนโลยี
- ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกยังคงเดินหน้าลงทุนหลายร้อยพันล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่ม Nasdaq ในขณะเดียวกัน กำไรไตรมาสแรกของบริษัทใน S&P 500 เติบโตประมาณ 26% เมื่อเทียบรายปี ซึ่ง Bank of America ระบุว่าเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 แม้แนวโน้มของผู้บริหารจะยังระมัดระวัง แต่ทิศทางคาดการณ์ผลประกอบการยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างชัดเจน
- สัปดาห์นี้จะมีรายงานผลประกอบการสำคัญจาก Marvell Technology และ Salesforce ในวันพุธ ตามด้วยกลุ่มค้าปลีกอย่าง Costco, Dell, Best Buy, Dollar Tree และ Gap ในวันพฤหัสบดี นักลงทุนยังจับตารายงานเงินเฟ้อ PCE ซึ่งเป็นดัชนีเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญมากที่สุด ขณะเดียวกันตลาดยังคงติดตามความเป็นไปได้ของข้อตกลงอิหร่านและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคต
US100 (กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
ราคาน้ำมันร่วง: ความหวังใหม่ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
ปฏิทินเศรษฐกิจ: สหรัฐฯ อังกฤษ และบางส่วนของยุโรปจะปิดทำการ 💡 (25.05.2026)
สรุปตลาดเช้านี้: ตลาดเปิดรับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หลังสุดสัปดาห์ 🟩 (25.05.2026)
รัสเซียกำลังแพ้ในสงครามแย่งชิงตลาดน้ำมัน